കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും മാനസികാരോഗ്യം: ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് നാളെtext_fields
മസ്കത്ത്: റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും മാനസികാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച ബോധവൽകരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കും. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 7.30ന് റൂവി ഗോൾഡൻ ടുലിപിലാണ് പരിപാടി. നന്ദിനി നന്ദകുമാർ, അഡ്വ. മധുസൂദനൻ, അഡ്വ. ഇമാം ഖാൻ എന്നിവർ ക്ലാസ് നയിക്കും.
ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും നേരിടുന്ന അനാവശ്യമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, അവയെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം, കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും തമ്മിൽ ആരോഗ്യകരമായ ആശയവിനിമയം എങ്ങനെ വളർത്താം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് സെഷനിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
