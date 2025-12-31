Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right​ഒ​​രു ക്രി​സ്മ​സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:44 AM IST

    ​ഒ​​രു ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീയുടെ ഓർമക്ക്...

    text_fields
    bookmark_border
    ​ഒ​​രു ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീയുടെ ഓർമക്ക്...
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് പെ​രു​മാ​തു​റ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഞാ​ൻ ജ​നി​ച്ച​ത്. മാ​ട​ൻ​വി​ള, കൊ​ട്ടാ​രം തു​രു​ത്ത്, ചേ​ര​മാ​ൻ തു​രു​ത്ത് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന ഗ്രാ​മ പ്ര​ദേ​ശം. ക​യ​ർ​പി​രി​യും മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന​വു​മാ​ണ് അ​വി​ടത്തെ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ൽ. ക​ട​ലും കാ​യ​ലും മു​ത​ല​പൊ​ഴി​യും കൊ​ണ്ടു​ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ ന​ല്ല റോ​ഡോ ഒ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ക്ക​ണം. അ​വ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് മേ​ഴ്സി കോ​ൺ​വെ​ന്റി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​നം. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടി​നു​ചു​റ്റും ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കൂ​ട്ടു​കാ​രും അ​വ​ർ ത​ന്നെ. അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​തും സ്കൂ​ൾ വി​ട്ടു​വ​രു​മ്പോ​ൾ പ​ള്ളി​യി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തും മ​റ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​യാ​ണ്. പ്രാ​ർ​ഥ​ന ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ പ​ള്ളി​യ​ലെ അ​ച്ച​ൻ അ​നു​​ഗ്ര​ഹി​ക്കും. ഞാ​നും അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം കൂ​ടും. പു​തു​ക്കു​റി​ച്ചി പ​ള്ളി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ ജാ​തി- മ​ത​ത്തി​ന​തീ​ത​മാ​യ സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ടം അ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന​ത്തെ ജീ​വി​തം വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. എ​ങ്കി​ലും മ​ന​സ്സി​ന് സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ളു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ടം.

    വൈ​ദ്യു​തി ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ലം. രാ​ത്രി​യി​ൽ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വി​ള​ക്കി​ന്റെ​യും മെ​ഴു​കു​തി​രി​യു​ടെ​യും വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ച്ച​കാ​ലം. അ​ര​ണ്ട വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ഠ​നം. കൂ​ട്ടു​കാ​രാ​യ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​ന്നി​ച്ചാ​ണ് പ​ഠി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. അ​വ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ഉ​മ്മ ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ത്തി ചോ​റു​വാ​രി​ത്ത​രും. അ​വി​ടെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​നും സ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​നും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ല. അ​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ ​വീ​ട്ടി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ​മെ​ത്തി​ക്കും. ക്രി​സ്മ​സാ​യാ​ൽ കൂ​ട്ടു​കാ​രാ​യ ഐ​റി​ൻ, എ​മി​ലി, ബേ​ബി, ക​ർ​മ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കൊ​പ്പം പു​ൽ​ക്കൂ​ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും മ​റ്റും ഞാ​നും ചേ​രും. അ​ന്ന​ത്തെ പു​ൽ​ക്കു​ട് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തേ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. നെ​റ്റ് പോ​ലു​ള്ള തു​ണി​യും പൂ​ക്ക​ളും ത​ങ്കൂ​സ് നൂ​ലും എ​ല്ലാം​വെ​ച്ചാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ക​ത്ത് മെ​ഴു​കു​തി​രി ക​ത്തി​ച്ചു​വെ​ക്കും. ക്രി​സ്മ​സ് പ​പ്പാ​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പെ​ട്രോ​മാ​ക്സി​ന്റെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ്. കൊ​ച്ച​കൊ​ച്ചു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റും. ഊ​ഞ്ഞാ​ലാ​ട്ടം, കു​ന്തി​ക്ക​ളി, കി​ളി​ത്ത​ട്ടു ക​ളി, കു​ട്ടി​യും കൂ​ന്തു​ക​ളി....​ഇ​ത​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ ക​ളി​ക​ൾ. രാ​ത്രി​യി​ൽ പ​ള്ളി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ എ​ല്ലാ വീ​ടു​ക​ളി​ലും കേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കും.

    ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് എ​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്ത ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന​തും ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു. എ​ല്ലാ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക്രി​സ്‍മ​സ്- പു​തു​വ​ൽ​സ​രാ​ശം​സ​ക​ൾ.

    ‘‘രാ​ത്രി​യി​ൽ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വി​ള​ക്കി​ന്റെ​യും മെ​ഴു​കു​തി​രി​യു​ടെ​യും മ​ങ്ങി​യ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ഠ​ന​കാ​ലം. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന കൂ​ട്ടു​കാ​ർ. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ന്നാ​ണ് പ​ഠി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. അ​വ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ഉ​മ്മ ഒ​ന്നി​ച്ചി​രു​ത്തി ചോ​റു​വാ​രി​ത്ത​രും. അ​വി​ടെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​നും സ​ാഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​നും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ല...’’

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsChristmas treechristmas memoriesgulf news malayalam
    News Summary - memory of a Christmas tree...
    Similar News
    Next Story
    X