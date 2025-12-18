അനുസ്മരണവും പ്രാർഥന സദസ്സുംtext_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി പേരാവൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവാസി ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റായിരുന്ന തറാൽ ഹംസ ഹാജി അനുസ്മരണവും പ്രാർഥന സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു.
മുഹമ്മദ് ബയാനി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാദുഷ ഉളിക്കൽ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം റമീസ് ഇരിട്ടി എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. 25 വർഷമായി മസ്കത്തിൽ പ്രവാസം നയിക്കുന്ന മജീദ് ആയിപ്പുഴക്ക് സദസ്സിൽ ഉപഹാരം കൈമാറി. ഭാരവാഹികളായ അഫ്സൽ വിളക്കോട് സ്വാഗതവും സലീം അടക്കാത്തോട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
