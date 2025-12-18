Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും
    മ​ജീ​ദ് ആ​യി​പ്പു​ഴ​ക്ക് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പേ​രാ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പേ​രാ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ത​റാ​ൽ ഹം​സ ഹാ​ജി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബ​യാ​നി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​രി​ക്കൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ദു​ഷ ഉ​ളി​ക്ക​ൽ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം റ​മീ​സ് ഇ​രി​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സം ന​യി​ക്കു​ന്ന മ​ജീ​ദ് ആ​യി​പ്പു​ഴ​ക്ക് സ​ദ​സ്സി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ വി​ള​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ലീം അ​ട​ക്കാ​ത്തോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

