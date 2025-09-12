Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 Sept 2025 2:00 PM IST
    date_range 12 Sept 2025 2:00 PM IST

    പി​ണ​റാ​യി​ക്കെ​തി​രെ വി​ധി​യെ​ഴു​താ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി -അ​ഡ്വ. പി.​എം.​എ. സ​ലാം

    മ​സ്ക​ത്ത്: തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഹു​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ളം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ദു​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​ധി​യെ​ഴു​താ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മെ​ന്നും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. പി.​എം.​എ. സ​ലാം. മ​സ്‌​ക​ത്ത് അ​ൽ​ഖു​വൈ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മീ​റ്റ് ദി ​ലീ​ഡ​ർ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​ടി.​കെ. ഷ​മീ​ർ, ഷ​മീ​ർ പാ​റ​യി​ൽ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി, അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, ഷാ​ന​വാ​സ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് മാ​ള കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശി​ഹാ​ബ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ, ഉ​മ​ർ വാ​ഫി, ഹാ​ഷിം പാ​റാ​ട്, നി​ഷാ​ദ് മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, ഹാ​ഷിം വ​യ​നാ​ട്, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും പാ​ർ​ട്ടി വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

