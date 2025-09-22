Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 12:31 PM IST

    മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ന് പ്രൗ​ഢോ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​മീ​റാ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ഡി.​സി (എ​സ്.​​ഐ.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​ച​ക തി​രു​മേ​നി​യെ പ​തി​ന​ഞ്ച് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​പ്പു​റ​വും ലോ​ക​ത്തു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​തി​ര​റ്റ് സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​വാ​ച​ക മ​ഹ​ത്ത്വം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​സ്താ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ ഹു​ദ​വി ച​രി​ത്ര​പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം എ​സ്.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​യാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ന​വാ​സ് ചെ​ങ്ക​ള, സാ​ദി​ഖ് മ​ത്ര, എ​സ്.​ഐ.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഫ​ൽ ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ദ​സ്സി​നെ വ​ര​വേ​റ്റ ളി​റാ​ർ അ​മി​നി ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മൗ​ലി​ദി​നും സൂ​ഫി​യാ​ന നി​ശ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​മീ​സ് അ​ൽ​ഫൗ​രി (ഇ​മാം ഉ​സ്മാ​ന​ബ്നു അ​ഫ്ഫാ​ൻ മ​സ്ജി​ദ്) പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഷെ​യ്ഖ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഫൈ​സി, ഹാ​ഷിം ഫൈ​സി, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, സ​അ​ദ് സ​ലിം സി​നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മൗ​ലി​ദി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​മി​റാ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ഐ.​ഡി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സാ​ജി​ദ് നാ​ദാ​പു​രം അ​ബ്ബാ​സ് നു​ജൂം, റ​ഷീ​ദ് ബ​ഹ, സു​ബൈ​ർ ഹാ​ജി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ക്കാ​ട്, മു​നീ​ർ ഹാ​ജി, സൂ​പ്പി ഹാ​ജി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, യാ​സ​ർ നാ​ദാ​പു​രം, കെ.​കെ. റ​ജീ​ൽ, ഷ​ഹീ​ർ ത​ല​ശ്ശേ​രി, സ​ൻ​സീ​ർ ധ​ർ​മ​ടം, അ​ഷ്‌​ക​ർ എ​ള​മ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​ണ്ഡി​ത​ൻ ശൈ​ഖു​നാ ചെ​റു​മോ​ത്ത് ഉ​സ്താ​ദ് സ​മാ​പ​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നൈ​സാം ഹ​നീ​ഫ്, പി.​സി. ഗ​ഫൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, അ​സീ​ബ്, ബ​ഷീ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, ആ​ലി ക​ല്യാ​ശേ​രി, ന​സീ​ർ മൂ​ന്നാം​കൈ, ഹാ​ഷി​ർ ഹാ​ജി സ​ലാം, ഷ​ഫീ​ർ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, ഉ​നൈ​സ് വ​യ​നാ​ട്, അ​ജീ​ർ, സാ​ദി​ഖ് നെ​ല്ലൂ​ന്നി, മു​ബ​ഷി​റ​ലി, ഷ​മീം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ജ്മ​ൽ വ​യ​നാ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsMedina Passionamirath kmcc
    News Summary - Medina passion ends
