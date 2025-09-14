Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightബു​റൈ​മി​യി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:40 AM IST

    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ബു​റൈ​മി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി ക​ലാ കാ​യി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും ബു​റൈ​മി ഇ​ബ്‌​നു ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബു​റൈ​മി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ർ, ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി, ഡെ​ന്റ​ൽ, ലാ​ബോ​റ​ട്ട​റി, ഇ.​സി.​ജി. തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പേ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ത്തി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഡോ. ​ലേ​ഖ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഡോ. ​മൈ​സ അ​ൽ റീ​ഷ്, ഡോ. ​സു​ൽ​ഫ​ത്ത് ക​ട​ലാ​യി, ഇ​ബ്‌​നു ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. ബു​റൈ​മി ക​ലാ കാ​യി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ പ്ര​കാ​ശ് കാ​ളി​ച്ചാ​ത്ത്, അ​നു​ജ പ്ര​വീ​ൺ, എ​ക്സി​കൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ സു​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:buraimimedical camporganized
    News Summary - Medical camp organized in Buraimi
    Similar News
    Next Story
    X