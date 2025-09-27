Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 11:32 AM IST

    അറാക്കിയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നോർക്ക ക്ഷേമനിധി രജിസ്ട്രേഷനും

    അറാക്കിയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നോർക്ക ക്ഷേമനിധി രജിസ്ട്രേഷനും
    അ​റാ​ക്കി: ക​ലാ കൈ​ര​ളി അ​റാ​ക്കി​യു​ടെ​യും അ​ൽ മി​സ്ക് ക്ലി​നി​ക്കി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റാ​ക്കി​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും നോ​ർ​ക്ക ക്ഷേ​മ​നി​ധി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും ന​ട​ത്തി. വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ചി​കി​ത്സാ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി.നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 150 ല​ധി​കം ആ​ൾ​ക്കാ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഉ​ള്ള ക്യാ​മ്പ് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി എ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്യാ​മ്പി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് റി​യാ​സ്, അ​ൻ​ഷാ​ദ്, റോ​ഷ​ൻ, വി​നീ​ത്, ഫൈ​സ​ൽ, പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക്യാ​മ്പ് വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsmedical campwelfare fundNORKA
    News Summary - Medical camp and Norka Welfare Fund registration in Araki
