ഇബ്രിയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നോർക്ക ഹെൽപ് ലൈൻ ക്യാമ്പുംtext_fields
ഇബ്രി: കലാ കൈരളി മുക്ക്നിയാത്ത് ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലുമായി ചേർന്ന് മുക്ക്നിയാത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നോർക്ക ഹെൽപ് ലൈൻ ക്യാമ്പും നടത്തി. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യപരിശോധനകളും ചികിത്സാസേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കി. നോർക്ക ഐഡി കാർഡ്, പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി, നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.
സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ പ്രവാസികൾക്കായുള്ള നോർക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും അംഗമാകുന്നതിനും ക്യാമ്പ് പ്രയോജനകരമായി. സത്യൻ, മനു മണിനാഥൻ, ബഷീർ, രാഗേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
