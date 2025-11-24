Begin typing your search above and press return to search.
    24 Nov 2025 11:47 AM IST
    24 Nov 2025 11:47 AM IST

    ഇ​ബ്രി​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ക്യാ​മ്പും

    ഇ​ബ്രി​യി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ക്യാ​മ്പും
    ക​ലാ കൈ​ര​ളി മു​ക്ക്നി​യാ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ബ്രി: ക​ലാ കൈ​ര​ളി മു​ക്ക്നി​യാ​ത്ത്‌ ആ​സ്റ്റ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് മു​ക്ക്നി​യാ​ത്തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ക്യാ​മ്പും ന​ട​ത്തി. വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ചി​കി​ത്സാ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യു​ന്ന​തി​നും അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​നും ക്യാ​മ്പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി. സ​ത്യ​ൻ, മ​നു മ​ണി​നാ​ഥ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ, രാ​ഗേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:medical campcampNorcaOman
