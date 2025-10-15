Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപാ​ല​ക്കാ​ട്‌...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:48 AM IST

    പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ സ്നേ​ഹ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ സ്നേ​ഹ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    പി.​എ​സ്‌.​കെ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ പി.​എ​സ്‌.​കെ നൂ​റു​ൽ ശി​ഫ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ന്യൂ ​സ​ലാ​ല​യി​ലെ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ വി​വി​ധ​വി​ഭാ​ഗം ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ജീ​വി​ത ശൈ​ലീ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഡോ. ​ബീ​മാ ഫാ​ത്തി​മ സം​വ​ദി​ച്ചു.

    പി.​എ​സ്‌.​കെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ന​സീ​ബ്‌ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, നൂ​റു​ൽ ശി​ഫ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​നി​ൽ ബേ​ബി, അ​ച്യു​ത​ൻ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ങ്ങാ​ടി, റ​സാ​ഖ് ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി, വാ​പ്പു വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ര​തി​ദേ​വി, മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്‌ ക​മ്മി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ക്യാ​മ്പ്‌ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​ക്ക്‌ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ര​ക്കി​ള​വും ന​ൽ​കി

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsmedical campPalakkadgulfnewsmalayalam
    News Summary - Medical Camp
    Similar News
    Next Story
    X