    Oman
    date_range 17 Nov 2025 12:04 PM IST
    date_range 17 Nov 2025 12:04 PM IST

    മീഡിയവൺ മബ്‌റൂക്ക്‌ ഗൾഫ്‌ ടോപ്പേഴ്സിന് ഒമാനിൽ സമാപനം

    മീഡിയവൺ മബ്‌റൂക്ക്‌ ഗൾഫ്‌ ടോപ്പേഴ്സിന് ഒമാനിൽ സമാപനം
    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക്‌ ഗ​ൾ​ഫ്‌

    ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ദ​ര​മേ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക്‌ ഗ​ൾ​ഫ്‌ ടോ​പ്പേ​ഴ്സി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി മു​ന്നൂ​റി​ൽ​പ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ‌വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ച 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം മാ​ർ​ക്ക്‌ വാ​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് അ​വാ​ർ​ഡ്‌ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്‌. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ജി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ​വാ​ബ്‌ അ​ലി, മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് ഡീ​ൻ ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഷൈ​ബി, ഇ​മോ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കോ​ച്ച് റി​യാ​സ് ഹ​ക്കീം, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ അ​ഡ്വ​വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹ​സ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    അ​വി​സെ​ൻ‌ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​സാ​ർ എ​ടു​ത്തും​ചാ​ലി​ൽ‌, ലു​ലു ഒ​മാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​എ. ഷ​ബീ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​രാ​യ ഷ​മീ​ർ പി.​ടി.​കെ, നി​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ഞാ​ലേ​റ്റ്, ഷാ​ലി​മാ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​ക്കീ​ൽ ഹ​സ​ൻ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഒ​മാ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഹെ​ഡ് ഫ​സ​ൽ ക​തി​രൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ‌​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​രം കൈ​മാ​റി.

    ബ്ലൂ​ലൈ​ൻ​സ് കോ ​ഫൗ​ണ്ട​ർ ഡോ. ​ഫ​ബി​ത, യൂ​റോ​തേം ജ​ന​റ​ൽ മ​നേ​​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി സ്ട്ര​സ് ടു ​സ​ക്സ​സ് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​മോ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കോ​ച്ച് റി​യാ​സ് ഹ​ക്കീം ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​ന്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ചാ​ന്‍സ​ല​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് (ഗ​ൾ​ഫാ​ർ) മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ആ​ദ​രം ന​ൽ​കി. മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

