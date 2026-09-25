മീഡിയവൺ മബ്റൂക് ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സ്; ഒമാനിലെ പുരസ്കാര വിതരണം സമാപിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്ന ജി.സി.സിയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മീഡിയവൺ ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സിന്റെ ഒമാനിലെ പുരസ്കാര വിതരണം പൂർത്തിയായി. സലാലയിലും മസ്കത്തിലുമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ അറുനൂറിൽപരം വിദ്യാർഥികൾ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങി. മബ്റൂകിന്റെ ഒമാനിലെ രണ്ടാം വേദിയായ മസ്കത്തിൽ നാനൂറിൽപരം വിദ്യാർഥികൾ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു. റൂസൈലിലെ മിഡിലീസ്റ്റ് കോളജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഓരോരുത്തരായി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഒമാൻ നാഷനൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചാൻസലർ ഡോ. പി. മുഹമ്മദലി, ഗവേഷകനും അധ്യാപകനുമായ അഹ്മദ് അബ്ദുൽറസൂൽ അൽ സദ്ജാലി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സീനിയർ ടെക്നോളജി സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് സബാ അൽ ഫാദിൽ, മീഡിയവൺ ജിസിസി ജനറൽ മാനേജർ സ്വവാബ് അലി, എഡിറ്റോറിയൽ ഹെഡ് എം.സി.എ നാസർ തുടങ്ങിയവരും അക്കാദമിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികളുടെ ഉപരിപഠനത്തിനും ഭാവി സ്വപ്നങ്ങൾക്കും കരുത്തുപകർന്ന് അവിസെൻ ആൻഡ് ആവൻസോ ഫാർമ ഫൗണ്ടർ നിസാർ എടുത്തും ചാലിന്റെ പ്രത്യേക സെഷൻ അരങ്ങേറി. ജി.സി.സിയിലുടനീളം ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായി 11 വേദികളിൽ മബ്റൂഖ് ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സ് നാലാം സീസൺ നടക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register