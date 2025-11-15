Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്‌​സ്; ഒ​മാ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ത​ര​ണം ഇ​ന്ന്

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്‌​സ്; ഒ​മാ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ത​ര​ണം ഇ​ന്ന്
    മ​സ്ക​ത്ത്: മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ത​ര​ണം ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. മ​സ്‌​ക​ത്ത് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ 300ൽ ​പ​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് ഡീ​ൻ ഡോ. ​സാ​ല​ഹ് അ​ൽ ഷൈ​ബി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ക്കീ​ൽ കോ​മ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​ജി.​ആ​ർ. കി​ര​ൺ, ഷ​മീ​ർ പി.​ടി.​കെ, നി​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ഞേ​ല​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി ഒ​മാ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി സ്ട്ര​സ് ടു ​സ​ക്സ​സ് എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​മോ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കോ​ച്ച് റി​യാ​സ് ഹ​ക്കീം ന​യി​ക്കു​ന്ന മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സ് ന​ട​ക്കും. പ​ത്ത്, പ്ല​സ്ടു ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

