Madhyamam
    Oman
    Posted On
    10 Nov 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 8:38 AM IST

    മീ​ഡി​യ വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക്‌ ഗ​ൾ​ഫ്‌ ടോ​പ്പേ​ഴ്സി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്കം

    മീ​ഡി​യ വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക്‌ ഗ​ൾ​ഫ്‌ ടോ​പ്പേ​ഴ്സി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്കം
    സ​ലാ​ല​യി​ലെ ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​ഡി​യ വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക്‌ ഗ​ൾ​ഫ്‌ ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് ആ​ദ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: മീ​ഡി​യ വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക്‌ ഗ​ൾ​ഫ്‌ ടോ​പ്പേ​ഴ്സി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സ​ലാ​ല​യി​ലെ ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​മാ​നി​ലെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട അ​വാ​ർ​ഡ്‌ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം മാ​ർ​ക്ക്‌ വാ​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ്‌ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ്‌ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ്‌ സ​യ​ൻ​സി​ലെ ഡോ. ​നാ​സ​ർ അ​ൽ ഹ​മ്മാ​ർ അ​ൽ ക​തീ​രി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ജി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ​വാ​ബ്‌ അ​ലി, എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ്‌ എം.​സി.​എ. നാ​സ​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്‌​ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​ൻ ഡോ.​വി.​എ​സ്‌. സു​നി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു.

    ഡോ. ​സ​നാ​ത​ന​ൻ, രാ​കേ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ ജാ, ​സെ​ൽ​വി​ൻ സു​ബാ​ഷ്‌, കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, സ്പോ​ൺ​സേ​ഴ്സ്‌ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വോ​യി​സ്‌ ഒാ​ഫ്‌ സ​ലാ​ല​യു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ന​ട​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​എ. സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജെ. ​സാ​ബു ഖാ​ൻ, കെ.​ജെ. സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

