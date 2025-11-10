മീഡിയ വൺ മബ്റൂക്ക് ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സിന് ഒമാനിൽ തുടക്കംtext_fields
സലാല: മീഡിയ വൺ മബ്റൂക്ക് ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സിന് ഒമാനിൽ തുടക്കമായി. സലാലയിലെ ലുബാൻ പാലസ് ഹാളിൽ നടന്ന ഒമാനിലെ ഒന്നാം ഘട്ട അവാർഡ് വിതരണത്തിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ 90 ശതമാനത്തിലധികം മാർക്ക് വാങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി. യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിലെ ഡോ. നാസർ അൽ ഹമ്മാർ അൽ കതീരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മീഡിയവൺ ജി.സി.സി ജനറൽ മാനേജർ സവാബ് അലി, എഡിറ്റോറിയൽ ഹെഡ് എം.സി.എ. നാസർ, അക്കാദമിക രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ ഡോ.വി.എസ്. സുനിൽ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിച്ചു.
ഡോ. സനാതനൻ, രാകേഷ് കുമാർ ജാ, സെൽവിൻ സുബാഷ്, കെ. ഷൗക്കത്തലി, സ്പോൺസേഴ്സ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സേവനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി റസൽ മുഹമ്മദിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. വിവിധ സംഘടന പ്രതിനിധികളും പൗരപ്രമുഖരും ഉൾപ്പടെ നൂറുകണക്കിനാളുകൾ സംബന്ധിച്ചു. വോയിസ് ഒാഫ് സലാലയുടെ ഗാനമേളയും നടന്നു. ജനറൽ കൺവീനർ കെ.എ. സലാഹുദ്ദീൻ, കൺവീനർമാരായ ജെ. സാബു ഖാൻ, കെ.ജെ. സമീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
