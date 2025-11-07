Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 9:30 AM IST

    മീ​ഡി​യ വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക്‌ അ​വാ​ർ​ഡ്‌ വി​ത​ര​ണം ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ലാ​ല​യി​ൽ

    മീ​ഡി​യ വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക്‌ അ​വാ​ർ​ഡ്‌ വി​ത​ര​ണം ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ലാ​ല​യി​ൽ
    സ​ലാ​ല: 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം മാ​ർ​ക്ക്‌ വാ​ങ്ങി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന മീ​ഡി​യ വ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക്ക്‌ ഗ​ൾ​ഫ്‌ ടോ​പേ​ഴ്സി​ന്റെ ഒ​മാ​നി​ലെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന്‌ ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ജി.​സി.​സി. ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ​വാ​ബ്‌ അ​ലി അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ്‌ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ്‌ സ​യ​ൻ​സി​ലെ ഡീ​ൻ ഡോ. ​നാ​സ​ർ അ​ൽ ഹ​മ​ർ അ​ൽ ക​തീ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​ൻ വി.​എ​സ്‌. സു​നി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കും.

    ബി​ർ​ള സ്കൂ​ൾ അ​സി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ൽ​വി​ൻ സു​ബാ​ഷ്‌, ഡോ. ​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, രാ​കേ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ ജാ ​എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും. മീ​ഡി​യ വ​ൺ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഹെ​ഡ്‌ എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ​വാ​ബ്‌ അ​ലി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​എ. സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട അ​വാ​ർ​ഡ്‌ വി​ത​ര​ണം ന​വം​ബ​ർ 15 ന് ​മ​സ്ക​ത്ത് റു​സൈ​യി​ലി​ലെ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്‌ കോ​ള​ജി​ൽ​ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:gulfnewsmedia oneOman
    News Summary - Media One Mabruk Awards Ceremony to be held in Salalah on Saturday
