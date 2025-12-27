Begin typing your search above and press return to search.
    ‘മ​സാ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി: അ​ൽ മ​വാ​ലി​ഹി​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം തു​റ​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ (എ​സ്.​എം.​ഇ) പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ‘മ​സാ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ മ​വാ​ലി​ഹി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് സ​മ്പൂ​ർ​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​രി​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    സം​രം​ഭ​ക​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ‘മ​സാ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി. നി​ർ​ദി​ഷ്ട പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ ഫു​ഡ് മൊ​ബൈ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സോ​ഹാ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​വ​രു​ടെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സോ​ഷ്യ​ൽ റെ​സ്പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. 25 ഫു​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബാ​ങ്ക് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത​തോ​ടെ, കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ത​ന്നെ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് ബി​സി​ന​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

