Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 12:59 PM IST

    മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റും

    മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റും
    മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി ടീം

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി​ദാ​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ദി​ഖ്‌ ആ​ടൂ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ 16 ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ സ്മാ​ഷേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. മ​സ്ക​ത്ത് ല​യ​ൺ റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ഒ​മാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​നി​ധി അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ ഹ​മൂ​ദ് സൈ​ഫ് അ​ൽ ഹാ​ദി, ആ​ദി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ ഹ​ർ​ത്തി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ് മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, സ​ർ​വാ​ൻ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ക​മാ​ൽ വ​ര​ദൂ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ ഹ​ക്കീം പു​ൽ​പ​റ്റ സം​ഗീ​ത നി​ശ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ്‌ പൊ​ന്നാ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഖ​ലീ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​സ​ർ തൃ​ശൂ​ർ, അ​ഫ്താ​ബ് എ​ട​ക്കാ​ട്, സ​യീ​ർ അ​റ​ക്ക​ൽ, ന​സൂ​ർ ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ്, ജ​സീ​ൽ ആ​ടൂ​ർ, റി​യാ​സ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, റാ​ഷി​ദ്‌ കാ​പ്പാ​ട്, നാ​സ​ർ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് ചെ​ങ്ങ​ളാ​യി, പി.​ടി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല, സി​റാ​ജ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:football tournamentGulf Newsfamily meetmatra kmcc
