Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 11:02 AM IST

    മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി; പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​സ്‌​ക​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് നേ​രി​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പ​ദ്ധ​തി പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്
    മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി; പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​​ടെ​യും

    പ്ര​വൃ​ത്തി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത്-​മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​സ്‌​ക​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ഹാ​ൻ​സ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നേ​രി​ട്ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്ര​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​ത്ത​നു​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​​ടെ​യാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളും മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ മ​ത്ര​യെ കേ​ബി​ൾ കാ​ർ യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വും സേ​വ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, മ​ത്ര​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. മ​ത്ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കു​ന്ന ആ​കാ​ശ​സ​ഞ്ചാ​ര​യാ​ത്ര​യാ​ണ് പ്ര​ധ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്ര പോ​ർ​ട്ടി​നും മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​നും സ​മീ​പ​മാ​ണ് ആ​ദ്യ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ൽ റി​യാം പാ​ർ​ക്കി​ന് പി​ന്നി​ലെ മ​ല​മു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കും. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് 360ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാ​നാ​വു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    ഹ​യ് അ​ൽ വാ​ർ​ദ് (ഫ്ല​വ​ർ പാ​ർ​ക്ക്) ആ​ണ് മൂ​ന്നാം സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ൾ, കു​ടും​ബ വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. മ​ല​മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു ഓ​ർ​ക്കി​ഡ് സെ​ന്റ​റും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള റോ​ള​ർ കോ​സ്റ്റ​റും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശം മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ഹാ​ൻ​സ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ


    സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത റോ​പ്പ്‌​വേ നി​ർ​മ്മാ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യ​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും നി​ർ​മാ​ണ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​സ്ക​ത്ത്-​മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ സ​ർ​വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 18 കാ​റു​ക​ളാ​ണ്ടാ​വു​ക. അ​തി​ൽ ര​ണ്ട് വി.​ഐ.​പി കാ​ബി​നു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​വും. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷ​ത്ത​ന്റെ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത്-​മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട​ണ്ട്.

    മൂ​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും പി​ന്നീ​ട് നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സ​ബീ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ന്തോ​ട്ടം നി​ർ​മി​ക്കും. ഫ്ല​വ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യി ഡാ​ൻ​സി​ങ് ഫൗ​ണ്ട​ൻ നി​ർ​മി​ക്കും. പ​ർ​വ​ത​മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ്വി​സ് ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​രു​വ് നി​ർ​മി​ക്കും. സ്വി​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബാ​ർ​തോ​ലെ​റ്റാ​ണ് കേ​ബ്ൾ കാ​റു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി​ക്ക് ആ​ഗോ​ളാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 300 ല​ധി​കം കേ​ബ്ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് പ​ർ​വ​ത​മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ആ​ദ്യ​ത്തെ റൂ​ട്ട്.



    ര​ണ്ടാ​മ​െ​ത്ത റൂ​ട്ട് പ​ർ​വ​ത​മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഫ്ല​വ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഈ ​ര​ണ്ട് റൂ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ ചെ​യി​ഞ്ച് സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി​രി​ക്കും പ​ർ​വ​ത മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ബ​ഹു​നി​ല കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​വും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oamn newsMatra cable car projectgulfnewsmalayalam
    News Summary - Matara Cable Car Project; Operational progress was evaluated
    Similar News
    Next Story
    X