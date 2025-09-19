Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 8:12 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:12 AM IST

    മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി; ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ജോ​ലി​ക​ളും ട​വ​ർ നി​ർ​മാ​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ക്കും
    മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി; ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന മ​ത്ര കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചു. ട​വ​റു​ക​ൾ, കേ​ബി​ൾ കാ​ർ എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ഏ​ക​ദേ​ശം 26 ക​ണ്ട​യ്‌​ന​റു​ക​ളി​ലാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡെ​വ​ല​പ്പ​റാ​യ സ​ബീ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ്‌​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ജോ​ലി​ക​ളും ട​വ​ർ നി​ർ​മാ​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ത് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന്റെ സ്കൈ​ലൈ​ൻ, ടൂ​റി​സം ലാ​ൻ​ഡ്‌ സ്കേ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​കും.

    ത​ല​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ബി​ൾ കാ​ർ മി​ക​ച്ച ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്ക​ു​മെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​രാ​യ സ​ബീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ന​ബ്ഹാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി വ്യൂ ​പോ​യ​ന്റു​ക​ളും ച​രി​ത്ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ സ്ഥ​ല​മാ​ണ് മ​ത്ര, കേ​ബി​ൾ കാ​ർ യാ​ത്ര ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ച​രി​ത്ര​ന​ഗ​രം മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് കാ​ണാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ 71 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വും സേ​വ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, മ​ത്ര​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    റ​കാ​ഇ​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​രാ​ര്‍ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ബി​ള്‍ കാ​ര്‍ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യും ക​മ്പ​നി​ക്കാ​യി​രി​ക്കും. മ​ത്ര​യു​ടെ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മ​ത്ര കോ​ർ​ണി​ഷി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. മ​ത്ര മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ​കേ​ബി​ൾ കാ​ർ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ മ​ല​മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടാം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വും. ഇ​വി​ടെ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും ഫ്ല​വ​ർ പാ​ർ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

    കേ​ബ്ൾ കാ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. മ​ത്ര മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, റി​യാ​ൻ പാ​ർ​ക്കി​ന് പി​ന്നി​ലു​ള്ള മ​ല​മു​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും ര​ണ്ടാം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ. ഇ​വി​ടെ മ​ത്ര​യു​ടെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം മു​ഴു​വ​ൻ സു​ന്ദ​ര​മാ​യി ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഫ്ല​വ​ർ പാ​ർ​ക്കാ​ണ് മൂ​ന്നാം ​േസ്റ്റ​ഷ​ൻ. സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കു​ടു​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​ല്ല​സി​ക്ക​ൻ പ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക. പൂ​ന്തോ​ട്ടം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​ല​മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ഫ്ല​വ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ റ​സ്റ്റാ​റ​ൻു​ക​ളും ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ശാ​ല​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​വും.

    മൂ​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും പി​ന്നീ​ട് നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സ​ബീ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ന്തോ​ട്ടം നി​ർ​മി​ക്കും. ഫ്ല​വ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യി ഡാ​ൻ​സി​ങ് ഫൗ​ണ്ട​ൻ നി​ർ​മി​ക്കും. പ​ർ​വ​ത​മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ്വി​സ് ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​രു​വ് നി​ർ​മി​ക്കും. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ഈ ​തെ​രു​വ്.

    സ്വി​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബാ​ർ​തോ​ലെ​റ്റാ​ണ് കേ​ബ്ൾ കാ​റു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി​ക്ക് ആ​ഗോ​ളാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 300 ല​ധി​കം കേ​ബ്ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് പ​ർ​വ​ത​മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ആ​ദ്യ​ത്തെ റൂ​ട്ട്. ര​ണ്ടാ​മെ​ത്ത റൂ​ട്ട് പ​ർ​വ​ത മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഫ്ല​വ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഈ ​ര​ണ്ട് റൂ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലെ ഇ​ന്റ​ർ ചെ​യി​ഞ്ച് സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി​രി​ക്കും പ​ർ​വ​ത മു​ക​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ബ​ഹു​നി​ല കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​വും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ത്ര​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​കു​ക. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. മ​ത്ര​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് കു​തി​പ്പേ​കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. മ​ത്ര തീ​ര​ത്ത് വാ​ട്ട​ര്‍ ടാ​ക്‌​സി സ​ര്‍വി​സ്, ക​ഫെ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​മ്രാ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsgulf news malayalammuttrah cable car project
    News Summary - Matara Cable Car Project; First batch of equipment delivered
    Similar News
    Next Story
    X