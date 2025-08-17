Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 3:22 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 3:22 PM IST

    ഒമാനിലെ മത്രയിൽ വൻമയക്കുമരുന്നുവേട്ട; ആറ് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

    55 കിലോയിലധികം മയക്കുമരുന്നാണ് ഇവരിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്
    Drug bust in Matra
    മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റലെ മത്ര വിലായത്തിൽനിന്ന് വൻതോതിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് പ്രവാസികളെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 55 കിലോയിലധികം മയക്കുമരുന്നാണ് ഇവരിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

    പിടിച്ചെടുത്ത മയക്കുമരുന്നുകളിൽ 32 കിലോയിൽ അധികം ക്രിസ്റ്റൽ മെത്താംഫെറ്റാമൈനും 23 കിലോയിൽ കൂടുതൽ കഞ്ചാവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രതികൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

    TAGS:Omandrug bustexpatriates arrestedMassive drug hunt
    News Summary - Massive drug bust in Matra, Oman; Six expatriates arrested
