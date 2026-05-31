Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകുട്ടികൾക്ക് വിജ്ഞാനം...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 May 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 9:46 AM IST

    കുട്ടികൾക്ക് വിജ്ഞാനം പകരാൻ മാസിനും മുസ്നയും റെഡി!

    text_fields
    bookmark_border
    കുട്ടികൾക്കായി ഡേറ്റയും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും ലളിതമാക്കാൻ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ഒമാൻ
    കുട്ടികൾക്ക് വിജ്ഞാനം പകരാൻ മാസിനും മുസ്നയും റെഡി!
    cancel

    മസ്കത്ത്: കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും ഡാറ്റയും പൊതുവിജ്ഞാനവും പരിചയപ്പെടുത്താൻ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് ഒമാൻ. ‘മാസിൻ’, ‘മുസ്ന’ എന്നീ രണ്ട് പുതിയ കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഒമാൻ നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ (എൻ.സി.എസ്.ഐ) നൂതന പദ്ധതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

    എൻ.സി.എസ്.ഐയുടെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കൈമാറുന്നതിനുമായി എൻ.സി.എസ്.ഐ തയാറാക്കിയ 2026 -2030 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായാണ് 12 വയസ്സുള്ള ഈ ഒമാനി കഥാപാത്രങ്ങളെ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    ഒമാന്റെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാസിനും മുസ്നയും ഡിജിറ്റൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, മറ്റ് ഇന്ററാക്ടീവ് ടൂളുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഡാറ്റയുടെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ അംബാസഡർമാരായി പ്രവർത്തിക്കും. നന്മയുടെയും ഔദാര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ മഴമേഘങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ‘മാസിൻ’, സമൃദ്ധിയെയും വളർച്ചയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ‘മുസ്ന’ എന്നീ പേരുകൾ അറിവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും വിവരങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

    കുട്ടികളിൽ വിശകലന ചിന്താഗതിയും സദ്മൂല്യങ്ങളും വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ, പഠനവും വിനോദവും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്നതിനൊപ്പം വിവരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനും ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChildrengulfKnowledgeOman
    News Summary - Masin and Musna are ready to impart knowledge to children!
    Similar News
    Next Story
    X