Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് രം​ഗം...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 10:53 AM IST

    ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് രം​ഗം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ‘മ​അ്റൂ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ​വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 340 ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ ‘മ​അ്റൂ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്
    ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് രം​ഗം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ‘മ​അ്റൂ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ​വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് രം​ഗ​ത്തെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘മ​അ്റൂ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​പ​ണി​യെ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത​യും വി​ശ്വാ​സ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യാ​ണ് ‘മ​അ്റൂ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു​വ​ഴി വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യാ​പാ​ര ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​രം ഇ​തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

    വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​നും വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​നും പ്ലാ​റ്റ്ഫോം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്റ്റോ​റു​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച പ​ട്ടി​ക, സ്റ്റോ​റു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ റേ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​യ വാ​ങ്ങ​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു.

    2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 340 ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 670 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘മ​അ്റൂ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് മേ​ഖ​ല​യെ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കോ​മേ​ഴ്സ​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​സ്സ ബി​ൻ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ-​കി​ന്ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി: വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​പ​ര​വു​മാ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് സ്റ്റോ​റി​ന്റെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും മ​ത്സ​ര ക്ഷ​മ​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഏ​കീ​കൃ​ത ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് മേ​ഖ​ല​യെ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ‘മ​അ്റൂ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ’ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം എ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Ma’ruf Oman’ platform expands to strengthen e-commerce sector
    Similar News
    Next Story
    X