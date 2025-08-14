Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    വി​പ​ണി നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തം; 1,88,138 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ

    സി.​പി.​എ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത് മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ
    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​പി.​എ) വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 1,88,138 പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡേ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ സൂ​ച​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച്, മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത് -62,080. ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 33 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​ണി​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ 20,856 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യും 20,037 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തെ​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ​യും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് -19,582, ദാ​ഖി​ലി​യ -12,170, വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ -14,636, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന, (ബ​ർ​ക 10,678 ), റു​സ്താ​ഖ് (10,692), ബു​റൈ​മി 9,563, അ​ൽ ദ​ഹി​റ​യി​ൽ 4,676 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും, മു​സ​ന്ദ​മി​ലെ ദി​ബ്ബ (1,331), അ​ൽ മ​സ്യൂ​ന (1,073), ഖ​സ​ബ് (713), അ​ൽ വു​സ്ത (51) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. വി​പ​ണി സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, വി​ല​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ണ​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ൽ, ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളോ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വാ​ണി​ജ്യ രീ​തി​ക​ളോ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത 28,129 ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ട​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ട​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് (7,837) മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്.5,822 ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബു​റൈ​മി ര​ണ്ടും 5584 ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണു​ള്ള​ത്. 1886 ഉം 1842 ​ഉം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ദോ​ഫ​റും ദാ​ഖി​ലി​യ​യു​മാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം നാ​ലും അ​ഞ്ചും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്.ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ർ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ തീ​വ്ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യ​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 3141 വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ സി.​പി.​എ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഡേ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക്യു.​ആ​ർ സ്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് ത​രം ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ കോ​ഡ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കോ​ഡ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യു​ള്ള​താ​ണ്. വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഡേ​റ്റ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ സം​ഭ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ഇ​ത് മാ​നു​വ​ൽ എ​ൻ​ട്രി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും സ്റ്റോ​ർ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    വാ​ണി​ജ്യ സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലെ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ചാ​ന​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ​മ​യ​വും പ​രി​ശ്ര​മ​വും ലാ​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ സ്റ്റോ​റു​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​വും കാ​ലി​ക​വു​മാ​യ ഡേ​റ്റാ​ബേ​സ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സി.​പി.​എ പ​റ​യു​ന്നു. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി സാ​മാ​ന്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.

