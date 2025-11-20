Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 12:38 PM IST

    മാ​ര്‍ക്ക് ആ​ൻഡ് സേ​വ് ‘സൂ​ഖ് അ​ല്‍ ശി​ത്ത 2025’ ഇ​ന്ന് മു​ത​ല്‍

    മാ​ര്‍ക്ക് ആ​ൻഡ് സേ​വ് ‘സൂ​ഖ് അ​ല്‍ ശി​ത്ത 2025’ ഇ​ന്ന് മു​ത​ല്‍
    ‘സൂ​ഖ് അ​ല്‍ ശി​ത്ത 2025’ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ര്‍ക്ക് ആ​ൻഡ് സേ​വ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ന്‍നി​ര റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ മാ​ര്‍ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ്ഷി​പ്പ് വാ​ല്യൂ ഇ​വെ​ന്റ് ‘സൂ​ഖ് അ​ല്‍ ശി​ത്ത 2025’ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ബ​ര്‍ക ബ്രാ​ഞ്ചി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ വാ​ര്‍ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​പ്പം ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന 30 ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫ്രീ ​ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ഗെ​യിം​സ്, സ​ർ​ക്ക​സ് ഉ​ൾ​​െപ്പ​ടെ ഉ​ള്ള എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം, ല​ക്കി ട്രോ​ളി​സ്, സ്പി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ, ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ‘സൂ​ഖ് അ​ല്‍ ശി​ത്ത’​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച വ​ന്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ പി​ന്തു​ണ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​ശാ​ല​മാ​യി ഒ​രു​ക്കാ​ന്‍ പ്രേ​ര​ക​മാ​യെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ര്‍ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് സോ​ഹാ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് 2026 ജ​നു​വ​രി മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ തു​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ര്‍ ആ​ദ്യ വാ​ര​ത്തി​ല്‍ അ​ല്‍ ഖൂ​ദ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ലും ഡി​സം​ബ​ര്‍ അ​വ​സാ​ന വാ​ര​ത്തി​ല്‍ മ​ബേ​ല ബ്രാ​ഞ്ചി​ലും ‘സൂ​ഖ് അ​ല്‍ ശി​ത്ത’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ഒ​മാ​ന്‍ റീ​ജ്യ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഹെ​ഡ് സ​ഹ​ദ് നീ​ലി​യ​ത്ത്, ജി​സി​സി കോ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ല്‍ ഹെ​ഡ് ന​ഫീ​സ് അ​ന്‍സാ​ര്‍, ഒ​മാ​ന്‍ സെ​യി​ല്‍സ് ഹെ​ഡ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് റെ​ഹാ​ന്‍, ജി.​സി.​സി മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് ആ​ബി​ദ് സി​ദ്ദീ​ഖി, ഒ​മാ​ന്‍ റീ​ജി​യ​ണ​ല്‍ എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍ ഫാ​സി​ല്‍, ഒ​മാ​ന്‍ ഇ.​ടി.​സി ഹെ​ഡ് റി​പ്പു​സാ​ലി, ഒ​മാ​ന്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ് ലീ​ഡ് ഷാ​ഫി സ​ക്കീ​ര്‍, റീ​ജി​യ​ണ​ല്‍ ചീ​ഫ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് അ​മീ​റു​ദ്ദീ​ന്‍, റീ​ജി​യ​ണ​ല്‍ ബ​യി​ങ് ഹെ​ഡ് അ​ബ്ദു​ല്‍ നാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

