Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമാ​ർ ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ്‌...
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:17 AM IST

    മാ​ർ ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യി​ൽ പെ​രു​ന്നാ​ള്‍; ആ​ച​ര​ണം ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ർ ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യി​ൽ പെ​രു​ന്നാ​ള്‍; ആ​ച​ര​ണം ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും
    cancel
    camera_alt

    മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​തോ​മ​സ് ജോ​സ് നി​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്‌: മാ​ർ ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ്‌ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യി​ൽ പ​രു​മ​ല തി​രു​മേ​നി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ച​രി​ക്കും.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീട്ട് വ​ച​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ, പ്ര​ദക്ഷി​ണം, ശ്ലൈ​ഹി​ക വാ​ഴ്‌​വ്‌, നേ​ര്‍ച്ച വി​ള​മ്പ്, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വി​ശു​ദ്ധ അ​ഞ്ചി​ന്മേ​ൽ കു​ർ​ബ്ബാ​ന, ഇ​ട​വ​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നംം, പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ നേ​ർ​ച്ച വി​ള​മ്പ്‌, എ​ന്നി​വ​യും വൈ​കീട്ട് ആ​ദ്യ​ഫ​ല ലേ​ലം, ഭ​ക്ഷ്യ മേ​ള, വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും.

    പെ​രു​ന്നാ​ൾ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ​ക്ക്‌ സ​ഭ​യു​ടെ കൊ​ല്‍ക്ക​ത്ത ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ അ​ല​ക്സി​യോ​സ്‌ മാ​ർ യൗ​സേ​ബി​യോ​സ്‌ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്താ മു​ഖ്യ കാ​ർ​മിക​ത്വം ന​ൽ​കും. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​തോ​മ​സ് ജോ​സ്, അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് വി​കാ​രി ഫാ. ​ലി​ജു തോ​മ​സ്, ഫാ. ​സോ​ണി വി. ​മാ​ണി, ഫാ. ​സ​ജി മേ​ക്കാ​ട്ട് എ​ന്നീ വൈ​ദി​ക​ര്‍ സ​ഹ കാ​ർമി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കും.

    പെ​രു​ന്നാ​ളി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സെ​ന്റ്‌ ഡ​യ​നേ​ഷ്യ​സ്‌ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്‌ ന​ട​ത്തി. ക്യാ​മ്പി​ല്‍ 200ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റു​വി സെ​ന്‍റ് തോ​മ​സ് ച​ര്‍ച്ചി​ല്‍ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​തോ​മ​സ് ജോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യ മാ​ത്യു തോ​മ​സ് മെ​ഴു​വേ​ലി, സൗ​മ്യ ബി​ജു, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ബൈ​ത് അ​ല്‍-​ബേ​ത​ല​ഹേം ക്രി​സ്മ​സ് പ​രി​പാ​ടി, ഇ​ന്‍റ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച് ക​ലാ കാ​യി​ക മേ​ള, കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം, സെ​മി​നാ​ര്‍, ഗാ​നാ​ര്‍ച്ച​ന, വി​വി​ധ സേ​വ​ന-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Mar Gregorios the Great was born in the parish; the practice is still today
    Similar News
    Next Story
    X