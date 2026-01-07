Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 12:24 PM IST

    മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ഷോ ​പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തി​ന് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ത​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഹി​ന്ദി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​ൻ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഈ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തി. ഒ​മാ​ന്റെ 55ാം പി​റ​ന്നാ​ളി​ന് ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് 55 പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പാ​ടി​യ അ​വ​ത​ര​ണ ഗാ​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സു​നി​ൽ കൈ​താ​ര​ത്തി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​വും ക​ണ്ണൂ​ർ ഷെ​രീ​ഫ്, സി​ന്ധു പ്രേം​കു​മാ​ർ, ആ​സി​ഫ് കാ​പ്പാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളും സ​ദ​സ്സി​ന് ആ​വേ​ശം ന​ൽ​കി. ഒ​പ്പ​ന, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ദ​ഫ്മു​ട്ട്, നൃ​ത്തം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​സാം അ​ണി​യാ​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ങ്ക​ട സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ ക​ണ്ടി​യി​ൽ, മു​നീ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ, ഇ​സ്‌​ഹാ​ഖ് ചി​രി​യ​ണ്ട​ൻ, സ​മീ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ള്ളി, ലു​ഖ്മാ​ൻ ക​തി​രൂ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​രി​ഫ് കാ​പ്പി​ൽ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം പി.​എ​ച്ച്. ആ​യി​ഷ ബാ​നു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

