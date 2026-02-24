Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 12:04 PM IST

    ച​തി​യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് ജ​യി​ല​ഴി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്; കാ​രു​ണ്യ ക​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഒ​ടു​വി​ൽ മ​നോ​ജി​ന് മോ​ച​നം

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റ​ിന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് മ​നോ​ജി​ന് തു​ണ​യാ​യ​ത്
    ച​തി​യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് ജ​യി​ല​ഴി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്; കാ​രു​ണ്യ ക​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഒ​ടു​വി​ൽ മ​നോ​ജി​ന് മോ​ച​നം
    മനോജ് (വലത്തേയറ്റം) ജയിൽമോചിതനായ ശേഷം ജാസിം കരിക്കോടിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി സ്വ​ന്തം കുടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണാ​നോ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാനോ ക​ഴി​യാ​തെ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്റെ ച​തി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് ജ​യി​ല​ഴി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​യി​രു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി സ്വ​ദേ​ശി മ​നോ​ജി​ന് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ തു​ണ​യി​ൽ മോ​ച​നം. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​സിം ക​രി​ക്കോ​ടി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് മാ​സ​ത്തെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മ​നോ​ജി​നെ ജ​യി​ൽ മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യ​ത്.

    മ​നോ​ജ്​ ജ​യി​ലി​ലാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ചി​ത്രം

    സു​ഹൃ​ത്തും ബി​സി​ന​സ് പാ​ർ​ട്ട്ണ​റു​മാ​യ ദീ​പു നാ​യ​ർ ബി​സി​ന​സി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മ​നോ​ജി​നെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​യ​റ്റു​മ​തി ബി​സി​ന​സ്​ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ദീ​പു മ​നോ​ജി​നോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. നാ​ട്ടി​ൽ വാ​യ്​​പ​ക്ക്​ ബാ​ങ്കി​നെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മു​മ്പ്​ ഭ​വ​ന​വാ​യ്​​പ തി​രി​ച്ച​ട​വി​ൽ മു​ട​ക്കം വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​നോ​ജി​​ന്​ വാ​യ്​​പ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും അ​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ദീ​പു​വി​ന്റെ ഭാ​ര്യ ഐ​ശ്വ​ര്യ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഈ ​ക​രാ​ർ കാ​ട്ടി സ്വ​കാ​ര്യ ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് 2014 ന​വം​ബ​റി​ൽ​ 48 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പ​ർ​ച്ചേ​സ്​ വാ​യ്​​പ​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ങ്ക്​ വാ​യ്​​പ അ​ട​ച്ചു​തീ​ർ​ന്നാ​ൽ സ്ഥ​ലം തി​രി​ച്ച്​ എ​ഴു​തി​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​നോ​ജും ദീ​പു​വും ത​മ്മി​ലെ ധാ​ര​ണ. മ​നോ​ജ്​ ഈ ​സ​മ​യം ഒ​മാ​നി​ൽ പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ടെ ബി​സി​ന​സ്​ തു​ട​ങ്ങാ​നെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ ദീ​പു ഉ​ള്ളി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്​​തു​ത​രാ​മെ​ന്ന്​ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച്​ മ​നോ​ജി​ന്റെ സ്​​പോ​ൺ​സ​റെ കൊ​ണ്ട്​ ആ​റാ​യി​രം റി​യാ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കാ​ര്‍ക്കു അ​യ​ച്ചു കൊ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ഇ​ത്​ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ബോ​ധ്യ​മാ​യ​തോ​ടെ മ​നോ​ജി​​നെ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​നോ​ജി​ന്റെ വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും ബാ​ങ്കി​ൽ​വെ​ച്ച് വാ​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും സ്പോ​ൺ​സ​റി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി ദീ​പു നാ​യ​ർ ഒ​മാ​ൻ വി​ട്ടു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി എ​ല്ലാം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മ​നോ​ജി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ളും സ്പോ​ൺ​സ​റും കേ​സു കൊ​ടു​ത്തു. മ​നോ​ജി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും ജ​പ്തി ചെ​യ്തി​ട്ടും ദീ​പു നാ​യ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്.

    ആ​ദ്യം ജ​യി​ലി​ലാ​യ മ​നോ​ജ് ഒ​മാ​നി​ലെ കോ​ട​തി​ക്ക് മ​നോ​ജി​ന്റെ നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്വം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ജാ​മ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ജോ​ലി ചെ​യ്ത് പ​ല ക​ട​ങ്ങ​ളും വീ​ട്ടി നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​ൻ സ്പോ​ൺ​സ​റി​ന്റെ അ​നു​മ​തി കി​ട്ടി​യ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു കേ​സു​കൂ​ടി ത​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള വി​വ​രം മ​നോ​ജ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും ജ​യി​ല​ഴി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​യി. ഒ​മാ​നി​ലെ ക​രു​ണ​മ​ന​സ്ക​രാ​യ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും, സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ സ​ഹാ​യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മ​നോ​ജി​ന് പു​റം​ലോ​കം കാ​ണാ​നാ​യ​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് പ​രാ​തി കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ൽ ദീ​പു നാ​യ​ർ​ക്കും ഭാ​ര്യ ഐ​ശ്വ​ര്യ​ക്കു​മെ​തി​രെ മ​നോ​ജി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും നോ​ർ​ക്ക സെ​ൽ വ​ഴി പ​രാ​തി കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​നോ​ജി​ന്റെ കേ​സി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം, അ​ഡ്വ.​ആ​ർ. മു​ര​ളി​ധ​ര​ൻ, സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Manoj, who spent a decade in jail for fraud, was finally released on compassionate grounds
