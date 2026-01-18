Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമാ​ന്നാ​ർ ഇ​സ്മ​യി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:46 AM IST

    മാ​ന്നാ​ർ ഇ​സ്മ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി ഹാ​ജി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ന്നാ​ർ ഇ​സ്മ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി ഹാ​ജി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മാ​ന്നാ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി ഹാ​ജി​യെ എ​സ്.​ഐ.​സി, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് അ​ൽ

    ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ​മ​സ്ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ലം മ​സ്ക​ത്ത് സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന മാ​ന്നാ​ർ ഇ​സ്മ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി ഹാ​ജി​യെ എ​സ്.​ഐ.​സി, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ അ​ബു​ൽ ഖാ​സിം മ​സ്ജി​ദി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന മി​അ്റാ​ജ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സി​ൽ അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ എ​സ്.​ഐ.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി അ​ൽ ഹൂ​തി ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹാ​ജി​ക്ക് സ്നേ​ഹാ​ദ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ സ​മ​സ്ത​യു​ടെ ആ​ത്മീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​ണ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി ഹാ​ജി നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ഇ​സ് ലാം ​മ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, സ​മ​സ്ത പ്ര​വാ​സി സെ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സ​മ​സ്ത ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ, സു​പ്ര​ഭാ​തം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, ദ​ർ​ശ​ന ചാ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം, എ​സ്.​എ​ൻ. ഇ.​സി ഗ​വേ​ണി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    അ​ൽ​ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി. സി ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് മാ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​മ​ർ വാ​ഫി നി​ല​മ്പൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​സ്.​ഐ.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബാ​റ​ക് വാ​ഫി കോ​ൽ​മ​ണ്ണ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്ത് സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ ഹാ​ജി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ബ​ഷീ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ബാ​സ് ഫൈ​സി കാ​വ​നൂ​ർ, എ​സ്.​ഐ.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പേ​രാ​മ്പ്ര, സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി, ​നി​ലാം ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഫീ​ർ, ഷ​ബീ​ർ ജ​ലാ​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​തി​രൂ​ർ, സ​മീ​ൽ കാ​രി​യ​ത്തു എ​ന്നി​വ​രും അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ എ​സ്. കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ഹീ​ർ ബ​ക്ക​ളം, ട്ര​ഷ​റ​ർ ക​ബീ​ർ കാ​ല​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Mannar Ismail paid tribute to Kunji Haji
    Similar News
    Next Story
    X