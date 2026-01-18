മാന്നാർ ഇസ്മയിൽ കുഞ്ഞി ഹാജിയെ ആദരിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: സമസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അംഗവും കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം മസ്കത്ത് സുന്നി സെന്റർ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന മാന്നാർ ഇസ്മയിൽ കുഞ്ഞി ഹാജിയെ എസ്.ഐ.സി, എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് അൽ ഖുവൈർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു. അൽ ഖുവൈർ അബുൽ ഖാസിം മസ്ജിദിൽവെച്ച് നടന്ന മിഅ്റാജ് പ്രാർഥന സദസ്സിൽ അൽ ഖുവൈർ ഏരിയ എസ്.ഐ.സി ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഹാജി അൽ ഹൂതി ഇസ്മായിൽ ഹാജിക്ക് സ്നേഹാദരം സമ്മാനിച്ചു.
ഒമാനിൽ സമസ്തയുടെ ആത്മീയ സാംസ്കാരിക വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ടോളമാണ് ഇസ്മായിൽ കുഞ്ഞി ഹാജി നിസ്വാർഥ സേവനം നടത്തിയത്. സമസ്ത കേരള ഇസ് ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഫിനാൻസ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ, സമസ്ത പ്രവാസി സെൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സമസ്ത ലീഗൽ സെൽ ജനറൽ കൺവീനർ, സുപ്രഭാതം ഡയറക്ടർ, ദർശന ചാനൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം, എസ്.എൻ. ഇ.സി ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ കൺവീനർ തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചുവരുന്നു.
അൽഖുവൈർ ഏരിയ കെ.എം.സി. സി പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി കോട്ടക്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ എസ്.ഐ.സി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ വാഹിദ് മാള അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് അൽ ഖുവൈർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഉമർ വാഫി നിലമ്പൂർ സ്വാഗതവും എസ്.ഐ.സി സെക്രട്ടറി മുബാറക് വാഫി കോൽമണ്ണ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മസ്കത്ത് സുന്നി സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ ഹാജി, സെക്രട്ടറി ഷാജുദ്ദീൻ ബഷീർ, ട്രഷറർ അബ്ബാസ് ഫൈസി കാവനൂർ, എസ്.ഐ.സി ട്രഷറർ അബ്ദുൽ കരീം പേരാമ്പ്ര, സുന്നി സെന്റർ നേതാക്കളായ ഗഫൂർ ഹാജി, മുഹമ്മദ് ബി, നിലാം ഹാജി, മുഹമ്മദ് സഫീർ, ഷബീർ ജലാൽ, അഷ്റഫ് കതിരൂർ, സമീൽ കാരിയത്തു എന്നിവരും അൽ ഖുവൈർ ഏരിയ എസ്. കെ.എസ്.എസ്.എഫ് സെക്രട്ടറി ശഹീർ ബക്കളം, ട്രഷറർ കബീർ കാലടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
