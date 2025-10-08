Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Oct 2025 12:27 PM IST
    മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഒ​മാ​ന്‍ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റും ഫാ​മി​ലി ഫ​ണ്‍ ഡേ​യും 10ന്

    മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഒ​മാ​ന്‍ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റും ഫാ​മി​ലി ഫ​ണ്‍ ഡേ​യും 10ന്
    ​മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ആ​രാ​ധ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഒ​മാ​ന്‍ ഘ​ട​കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫ്ര​ണ്ടി മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട സൂ​പ്പ​ര്‍ ക​പ്പ് സീ​സ​ണ്‍ മൂ​ന്നും ഫാ​മി​ലി ഫ​ണ്‍ ഡേ​യും മ​സ്‌​ക​ത്ത് മ​ബേ​ല​യി​ലെ മാ​ള്‍ ഓ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന് പി​ന്‍ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള അ​ല്‍ ഷാ​ദി ട​ര്‍ഫി​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ശ​ക്ത​രാ​യ 16 പ്ര​വാ​സി ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ക്ല​ബു​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റും ഫാ​മി​ലി ഫ​ണ്‍ ഡേ​യും കാ​ല്‍പ​ന്ത് താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും കാ​ണി​ക​ള്‍ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ പ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സെ​വ​ന്‍സ് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി മം​മ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി ഫ​ണ്‍ ഡേ ​എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ഗാ​ല​റി​യി​ല്‍ വി​രി​യി​ക്കു​ന്ന ആ​വേ​ശം ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി പു​ന​രാ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ജേ​ഷ് ചേ​ലോ​റ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ബി പാ​ലാ മു​ത​ലാ​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി, ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​നാ​യി യാ​സ​ര്‍ കൊ​ച്ചാ​ലും​മൂ​ടി​നെ​യും ക​ണ്‍വീ​ന​റാ​യി പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ 16 പ്ര​വാ​സി ക്ല​ബു​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഗ്രൂ​പ് നി​ര്‍ണ​യ​വും ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. വി​ന്നേ​ഴ്‌​സ്, റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി ആ​ദ്യ നാ​ലു​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ള്‍ക്കും കാ​ഷ് അ​വാ​ര്‍ഡി​നും പു​റ​മെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മി​ക​വ് പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന ക​ളി​ക്കാ​ര്‍ക്കും പ​രി​തോ​ഷി​ക​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കും.

    TAGS:football tournamentOmanManjapada
