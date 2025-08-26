Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 1:46 PM IST

    ബ​ർ​ക്ക​യി​ലും മു​സ​ന്ന​യി​ലും 373 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​മ്പ​ഴ​ക്കൃ​ഷി

    ഭാ​വി​യി​ൽ വി​ദേ​ശ​വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യാ​നും ഉ​​ദ്ദേ​ശ്യ​മു​ണ്ട്
    Mango Cultivation
    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​മ്പ​ഴ​ത്തൈ ന​ടു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ ബ​ർ​ക്ക​യി​ലും മു​സ​ന്ന​യി​ലും മാ​മ്പ​ഴ​ക്കൃ​ഷി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണി​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ വി​ദേ​ശ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യാ​നും ഉ​​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് 80ല​ധി​കം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബ​ർ​ക​യി​ലെ​യും മു​സാ​ന​യി​ലെ​യും വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 373 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 35,000ത്തി​ല​ധി​കം മാ​മ്പ​ഴ തൈ​ക​ൾ ന​ടു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ജ​യ​നി​ര​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ബാ​ച്ചു​ക​ളാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും ന​ടു​ക. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ക​യും വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ശേ​ഷി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3382 ട​ണ്ണാ​ണ്.

    കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലാ​ണ് ബ​ർ​ക​യി​ലെ​യും മു​സ​ന്ന​യി​ലെ​യും മാ​മ്പ​ഴ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് തെ​ക്ക​ൻ ബ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ജ​ല​വി​ഭ​വ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​മ​ർ ഹു​മൂ​ദ് അ​ൽ ഷെ​ബ്ലി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും സു​സ്ഥി​ര​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക കൃ​ഷി​രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ത് കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​കും.

    അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​നും മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത​ക്കും പേ​രു​കേ​ട്ട പു​തി​യ മാ​മ്പ​ഴ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ഇ​ത് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല തു​ട​ർ​ച്ച​യും നി​ല​നി​ൽ​പ്പും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്, പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ലും കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​പ​ണ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

