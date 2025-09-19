Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:07 AM IST

    പർവതാരോഹണത്തിനിടെ വീണ്പരി​ക്കേറ്റയാളെ രക്ഷിച്ചു

    പർവതാരോഹണത്തിനിടെ വീണ്പരി​ക്കേറ്റയാളെ രക്ഷിച്ചു
    പ​ർ​വ​താ​രോ​ഹ​ണ​ത്തി​നി​ടെ വീ​ണ് പ​രി​​ക്കേ​റ്റ​യാ​ളെ ര​ക്ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ റു​സൈ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ർ​വ​താ​രോ​ഹ​ണ​ത്തി​നി​ടെ വീ​ണ് പ​രി​​ക്കേ​റ്റ സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​നെ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സം​ഭ​വം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ എ​യ​ർ​ലി​ഫ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ഖൗ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. അ​വി​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ത്ത​രം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ‌.​ഒ‌.​പി സാ​ഹ​സി​ക​ത ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രോ​ടും പ​ർ​വ​താ​രോ​ഹ​ക​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsrescuedgulf news malayalam
    News Summary - Man injured while climbing mountain rescued
