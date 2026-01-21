ബർകയിൽ ലഹരി മരുന്നുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: തെക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റ് പോലീസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നാർക്കോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് കൺട്രോൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ബർക വിലായത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലഹരിമരുന്നുകളുമായി ഒരാളെ പിടികൂടി. ഇയാളിൽനിന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത്, കഞ്ചാവ് എന്നിവയും മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകളും പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതിക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ആർ.ഒ.പി അറിയിച്ചു.
ദിബ്ബയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം; എട്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
ഖസബ്: ഒമാനിലേക്ക് അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എട്ട് ഏഷ്യൻ വംശജരെ മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദിബ്ബ വിലായത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. പ്രതികൾക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
