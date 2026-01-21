Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:22 PM IST

    ബ​ർ​ക​യി​ൽ ല​ഹ​രി​ മ​രു​ന്നു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    ബ​ർ​ക​യി​ൽ ല​ഹ​രി​ മ​രു​ന്നു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പോ​ലീ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ബ​ർ​ക വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത്, ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ന്നി​വ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഗു​ളി​ക​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദി​ബ്ബ​യി​ൽ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ ശ്ര​മം; എ​ട്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ഖ​സ​ബ്: ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച എ​ട്ട് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രെ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ദി​ബ്ബ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

