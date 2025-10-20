Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകുവൈത്തിൽനിന്ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 1:28 PM IST

    കുവൈത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വർണം കടത്തിയയാൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കുവൈത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വർണം കടത്തിയയാൾ പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വർണം കടത്തിയയാൾ ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടിയിൽ. സ്യൂട്കേസ് ലോക്കിലും സൺഫ്ലവർ സീഡ് പാക്കറ്റിലും വിദഗ്ധമായി സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താനായിരുന്നു ശ്രമം. ഷംഷാബാദിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ യാത്രക്കാരനിൽനിന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 1.8 കിലോ സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു.

    ഏകദേശം 2.37 കോടി രൂപ മൂല്യം വരുന്ന ഏഴു സ്വർണക്കട്ടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബാഗേജിന്റെ ലോക്കിലും സൺഫ്ലവർ സീഡ് നിറച്ച പാക്കറ്റിലും ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇവ. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ അയച്ചു. പിടിയിലായ ആൾക്ക് സ്വർണക്കടത്ത് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman
    News Summary - Man arrested for smuggling gold from Kuwait to India
    Similar News
    Next Story
    X