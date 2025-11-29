Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    മഅ്മൂറ പാർക്ക് തുറന്നുനൽകി

    മഅ്മൂറ പാർക്ക് തുറന്നുനൽകി
    ബ​ഹ്‍ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ മ​അ്മൂ​റ പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്ക്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ​യി​ലെ ബ​ഹ്‍ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ മ​അ്മൂ​റ പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്ക് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി. 2.09 ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​നോ​ദ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    വി​ശാ​ല​മാ​യ പു​ൽ​ത്ത​കി​ടി, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, വി​വി​ധ​ത​രം വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ, വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ള്ള ത​ണ​ൽ​പ്പു​ര​ക​ൾ, ബെ​ഞ്ചു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് 10,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ ഭൂ​മി​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​വും പാ​ർ​ക്കി​ങ് മേ​ഖ​ല​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

