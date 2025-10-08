Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമല്ലൂസ് ഗ്രൂപ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 12:22 PM IST

    മല്ലൂസ് ഗ്രൂപ് ഓണാഘോഷവും സ്നേഹസംഗമവും

    text_fields
    bookmark_border
    buraimi mallus
    cancel
    camera_alt

    ബു​റൈ​മി മ​ല്ലൂ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗ്രൂ​പ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​വും

    Listen to this Article

    ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മ​ല്ലൂ​സ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബു​റൈ​മി ഓ​യാ​സി​സ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ഇ​ന്ന് അ​ന്യ​മാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഉ​ഷ്മ​ള​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ഡോ. ​നൗ​ഫ​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ വ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ടി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും രു​ചി​യും നി​റ​ഞ്ഞ വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsonam celebration
    News Summary - mallus group onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X