Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:55 PM IST

    ഒമാനിൽ വാദിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മലയാളി യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു

    ഒമാനിൽ വാദിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മലയാളി യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു
    അബ്ദുല്ല ആഷിക് 

    മസ്‌കത്ത്: ഒമാനിലെ വാദിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മലയാളി മുങ്ങിമരിച്ചു. കാസർകോട് മായിരെ മണിയംപാറ സ്വദേശി കണക്കിനാമൂല വീട്ടിൽ ഷാഹുൽ ഹമീദിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ല ആഷിക് (22) ആണ് മരിച്ചത്. മസ്‌കത്ത്-സൂർ റോഡിലെ വാദി ഷാബിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു.

    ജോലി ആവശ്യാർഥം അടുത്തിടെയാണ് അബ്ദുല്ല ആഷിക് ഒമാനിലെത്തിയത്. റൂവിയിലായിരുന്നു താമസം. അവിവാഹിതനാണ്. മാതാവ്: സുബൈദ. സൂർ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മയ്യിത്തിന്റെ തുടർനടപടികൾ നടന്നുവരുന്നതായി കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ് aറിയിച്ചു.

    TAGS:oman deathwadiDrowned deathKasaragod native death
    News Summary - Malayali youth drowned while bathing in a wadi in Oman
