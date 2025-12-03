Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഹൃദയാഘാതം; ഒമാനിൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 5:27 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 5:27 PM IST

    ഹൃദയാഘാതം; ഒമാനിൽ മലയാളി അധ്യാപിക മരണപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃദയാഘാതം; ഒമാനിൽ മലയാളി അധ്യാപിക മരണപ്പെട്ടു
    cancel
    camera_alt

    ഷീബ തോംസൺ

    Listen to this Article

    മസ്‌കത്ത്: ഒമാനിൽ ഹൃദയാഘാതംമൂലം മലയാളിയായ സ്‌കൂൾ അധ്യാപിക മരണപ്പെട്ടു. കൊല്ലം കടമ്പനാട് എടക്കാട് സ്വദേശി പാവളവിലയിൽ ഫിലിപ് കോശിയുടെ മകളും സി.കെ. തോംസണിന്റെ ഭാര്യയുമായ ചെറുതാപ്പിൽ വീട്ടിൽ ഷീബ തോംസൺ (54) ആണ് മസ്‌കത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. വർഷങ്ങളായി ഒമാനിലെ സ്വകാര്യ ഇന്റർനാഷനൽ സ്‌കൂളിൽ ടീച്ചറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയെ തുടർന്ന് മസ്‌കത്ത് റൂവിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് മരണം.

    മാതാവ്: സൂസൻ കോശി. മക്കൾ: ജ്യോതിഷ് തോംസൺ (ബംഗളൂരു), തേജസ് തോംസൺ (യു.കെ). സഹോദരങ്ങൾ: ഷോബിൻ (ദുബൈ), ഷീജ സൂസൻ തോമസ് (കുവൈത്ത്). ആക്സിഡൻറ്സ് ആൻഡ് ഡിമൈസസ് ഒമാൻ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം ഡെന്നി രാജന്റെ ബന്ധുകൂടിയാണ് മരണപ്പെട്ട ഷീബ തോംസൺ. മസ്‌കത്ത് ഖൗള ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം ആക്സിഡൻറ്സ് ആൻഡ് ഡിമൈസസ് ഒമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ബുധനാഴ്ച രാത്രി നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Heart Attackoman obitteacher diedKollam native died
    News Summary - Malayali teacher dies of heart attack in Oman
    Similar News
    Next Story
    X