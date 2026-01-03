Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:18 AM IST

    പ്ര​ചോ​ദ​ന മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌ -പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    പ്ര​ചോ​ദ​ന മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌ -പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    പ്ര​ചോ​ദ​ന മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ

    ന​ട​ന്ന ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​ചോ​ദ​ന മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം റൂ​വി സി.​ബി.​ഡി​യി​ലെ സ്റ്റാ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​ച്ചി​ൻ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​പ​ർ​ണ വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം വി​ജ​യ കൃ​ഷ്ണ, എ​ക്സി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ച​ന്ദ്ര ബാ​ബു, കാ​വി​ൽ ഹ​രി, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ബി​നു ര​മേ​ശ​ൻ, സ​ജേ​ഷ്, മ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പു​ത​വ​ത്സ​രാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു . മു​ഖ്യാ​തി​ഥി മ​സാ​ലി​യ ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി എം.​ഡി. ദി​ലീ​പി​നെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്ര​ചോ​ദ​ന അം​ഗം സു​രേ​ഷ് എ​ഴു​തി ഈ​ണം ന​ൽ​കി​യ തീം ​സോ​ങ്ങും വി​വി​ധ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി. ജാ​സിം ക​രി​ക്കോ​ട്, ഷി​നു എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Christmasnew year celebrationmalayali samajamOman News
    News Summary - Malayali samajam Christmas - New Year Celebration
