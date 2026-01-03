പ്രചോദന മലയാളി സമാജം ക്രിസ്മസ് -പുതുവത്സരാഘോഷംtext_fields
മസ്കത്ത്: പ്രചോദന മലയാളി സമാജം മസ്കത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷം റൂവി സി.ബി.ഡിയിലെ സ്റ്റാർ ഓഫ് കൊച്ചിൻ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. സെക്രട്ടറി നിഷ പ്രഭാകരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അപർണ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഉപദേശക സമിതി അംഗം വിജയ കൃഷ്ണ, എക്സി. അംഗങ്ങളായ ചന്ദ്ര ബാബു, കാവിൽ ഹരി, പ്രഭാകരൻ, സുരേഷ് ബാബു, ബിനു രമേശൻ, സജേഷ്, മറ്റംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പുതവത്സരാശംസകൾ നേർന്നു . മുഖ്യാതിഥി മസാലിയ ട്രേഡിങ് കമ്പനി എം.ഡി. ദിലീപിനെ സെക്രട്ടറി നിഷ പ്രഭാകരൻ മെമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു.
തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. പ്രചോദന അംഗം സുരേഷ് എഴുതി ഈണം നൽകിയ തീം സോങ്ങും വിവിധ കായിക പരിപാടികളും പരിപാടിക്ക് മാറ്റു കൂട്ടി. ജാസിം കരിക്കോട്, ഷിനു എന്നിവർ നിയന്ത്രിച്ചു. ജോ.സെക്രട്ടറി നന്ദി പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register