Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 10:35 AM IST

    അ​യ​ൺ​മാ​നി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ‘മ​ല​യാ​ളി റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ്’

    അ​യ​ൺ​മാ​നി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ‘മ​ല​യാ​ളി റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ്’
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​യ​ൺ​മാ​ൻ 70.3 എ​ട്ടാം എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ല​യാ​ളി റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ​തും, ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ അ​യ​ൺ​മാ​നി​ന്റെ 70.3 എ​ട്ടാം എ​ഡി​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ സൈ​ക്ലി​ങ്, ഫി​റ്റ്ന​സ് പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘മ​ല​യാ​ളി റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സി’​ന് അ​ഭി​മാ​ന നേ​ട്ടം. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​യി​ക​പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ല​ക്ഷ്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ചു നേ​ട്ടം വെ​ട്ടി​പി​ടി​ച്ച​തെ​ന്ന​ത് ഇ​ര​ട്ടി​മ​ധു​ര​മേ​കി. 1.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ലൂ​ടെ ഉ​ള്ള നീ​ന്ത​ൽ, തൊ​ണ്ണൂ​റ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്ലി​ങ്, 21 കി.​മീ. ഓ​ട്ടം എ​ന്നി​വ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ല്ലാ​തെ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​മാ​യ എ​ട്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​യ​ൺ​മാ​ൻ പ​ട്ടം ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഓ​രോ ഇ​ന​ത്തി​ലും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലും ഓ​രോ​ന്നും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം.

    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഈ ​അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ൾ ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ചാ​ല​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി ഐ​ഡ റോ​സ് ദീ​പു, വ​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി വി​ഷ്ണു, ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സു​ജി​ത്, വി​നീ​ഷ് മാ​ത്യു, മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, വ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ഷ​ൺ​ജി​ത് , ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സു​ധീ​ർ, മ​ച്ചു, തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ജോ​ൺ പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ണ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​യി​ക പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ നി​ശ്ച​യ ദാ​ർ​ഢ്യം കൊ​ണ്ട് മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ മ​ച്ചു ഈ​യി​ടെ സ്പെ​യി​നി​ലെ ബാ​ഴ്‌​സ​ലോ​ണ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫു​ൾ അ​യേ​ൺ മാ​നി​ലും കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ‘അ​യേ​ൺ​മാ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ക​ഠി​ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​തി​ലും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളി റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അം​ഗം ഐ​ഡ റോ​സ് ദീ​പു പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​യേ​ൺ മാ​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഐ​ഡ റോ​സ് ദീ​പു.

    കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ശ​ക്തി​യു​ടെ​യും തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യ​മെ​ന്നും അ​തോ​ടൊ​പ്പം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ ഇ​ത്ത​രം കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക കൂ​ടി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു അം​ഗ​വും ജേ​താ​വു​മാ​യ സു​ജി​ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​യേ​ൺ​മാ​നി​ൽ ഓ​രോ​വ​ർ​ഷ​വും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മ​ല​യാ​ളി റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Iron ManproudMalayali Riders
