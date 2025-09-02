Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:37 PM IST

    മലയാളി മോംസ് മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ഒമാൻ ഓണാഘോഷം

    മലയാളി മോംസ് മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ഒമാൻ ഓണാഘോഷം
    മ​ല​യാ​ളി മോം​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് ഒ​മാ​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ളി വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി മോം​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് ഒ​മാ​ന്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട് മ​ണി വ​രെ നീ​ണ്ട പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ 140 പ്ര​വാ​സി വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തി​രു​വാ​തി​ര ക​ളി​യും ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളും വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ശേ​ഷം വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ മോ​ണാ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി​ന്ധു സോ​മ​ന്‍, സ്മി​ത നാ​യ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി മോം​മ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ്.

    സ്ത്രീ​ക​ളി​ല്‍ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​വാ​സ​ന​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യു​മാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:middle eastOman Newsonam celebrationMalayali Moms
