    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:06 AM IST

    സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നൂ​ട്ടി മ​സ്ക​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നൂ​ട്ടി മ​സ്ക​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    മ​സ്ക​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഫു​ഡ്‌​ലാ​ൻ​ഡ്‌​സ് റ​സ്റ്റ​റ​ന്റി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ്നേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ​യും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും വേ​ദി​യാ​യി.

    മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചു ചേ​രു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം അ​തു​ല്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ക​ളി​ക​ൾ, ഡാ​ൻ​സ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സു​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന് ഈ ​സ​ന്ധ്യ​യെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി.

    പു​തി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ പി​റ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ​മ്പ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. മ​സ്ക​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഒ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ന്ത​രി​ക സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ്പ് അ​ഡ്മി​ൻ സു​മ​യ്യ ഹി​ദാ​യ​ത്ത് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു

