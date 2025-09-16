സ്നേഹവിരുന്നൂട്ടി മസ്കത്ത് മലയാളി ലേഡീസ് ഗ്രൂപ് ഓണാഘോഷംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഫുഡ്ലാൻഡ്സ് റസ്റ്ററന്റിൽ മസ്കത്ത് മലയാളി ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ ഓണാഘോഷം സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദത്തിന്റെയും വേദിയായി.
മലയാളി വനിതകൾ ഒരുമിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അതുല്യമായിരുന്നുവെന്ന് പങ്കെടുത്തവർ പറഞ്ഞു. കായികമത്സരങ്ങൾ, ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കളികൾ, ഡാൻസ് പെർഫോമൻസുകൾ, ഓണസദ്യ എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ സന്ധ്യയെ ആഘോഷമാക്കി.
പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ പിറന്ന സന്തോഷവും പങ്കുവെച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സമ്പത്തായിരുന്നു. മസ്കത്ത് മലയാളി ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒണാഘോഷം സമൂഹത്തിന്റെ ആന്തരിക സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ സുമയ്യ ഹിദായത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു
