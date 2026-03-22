Posted Ondate_range 22 March 2026 11:59 AM IST
പെരുന്നാൾ നമസ്കാരവുമായി മലയാളി കൂട്ടായ്മകൾ
News Summary - Malayali groups offer Eid prayers
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ഇസ്ലാഹി സെൻറർ റൂവി കെ.എം ട്രേഡിങ് സമീപം സംഘടിപ്പിച്ച ഇദ് ഗാഹിന് ഇഖ്ബാൽ മാട്ടുമ്മൽ നേതൃത്വം നൽകി. തിരക്കുകളുടെ ലോകത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും വിശ്വാസികൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളെ ഉൽബോധിച്ചു.
മസ്കത്ത്: മസ്കറ്റ് കെ.എം.സിസി മബേല ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും മബേല ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്മാരക ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഖുർആൻ മദ്രസയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബി.പി മസ്ജിദിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ഷക്കീർ ഫൈസി തലപ്പുഴ നേതൃത്വം നൽകി.
