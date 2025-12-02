Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി...
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:46 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘മ​ല​യാ​ള പെ​രു​മ 2025’

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​യാ​ള വി​ങ് ബാ​ല​ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ര​വ് അ​നൂ​പ് ക​ലാ പ്ര​തി​ഭ, ഇ​ഷ ഫാ​ത്തി​മ, അ​വ​ന്തി​ക ക​ലാ തി​ല​കം
    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘മ​ല​യാ​ള പെ​രു​മ 2025’
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ല ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ല​ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷ​വും ‘മ​ല​യാ​ള പെ​രു​മ 2025’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ മൂ​ന്നാ​ഴ്‌​ച​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബി​ലെ മൂ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് ബാ​ല​ക​ലോ​ത്സ​വ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്‌. 600ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ഞ്ച്‌ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 23 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്‌.

    43 പോ​യ​ന്റ്‌ നേ​ടി ആ​ര​വ് അ​നൂ​പ് ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി . ക​ലാ​തി​ല​കം 60 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ ഇ​ഷ ഫാ​ത്തി​മ, അ​വ​ന്തി​ക സ​ഞ്ജീ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കി​ട്ടു.

    ഭാ​ഷാ ശ്രീ ​പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ​ത്‌ ആ​ര​വ്‌ അ​നൂ​പും അ​മേ​യ മെ​ഹ​റി​നു​മാ​ണ്. ആ​ർ​വി​ൻ സി.​എ​സ്, വേ​ദി​ക ശ്രീ​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ കി​ഡ്സി​ന്റെ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി.

    സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​എ​സ്‌.​സി വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ണ്ണി ജേ​ക്ക​ബ്‌, ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് , ഡി. ​ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ഷ​ജി​ൽ കോ​ട്ടാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മു​ഖ​ർ, ഒ. ​അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, താ​ര സ​നാ​ത​ന​ൻ, പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ, വി.​പി അ​ബ്‌​ദു​സ്സ​ലാം ഹാ​ജി, സ്പോ​ൺ​സേ​ഴ്സ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സ​ജീ​ബ്‌ ജ​ലാ​ൽ, സ​ബീ​ർ പി.​ടി. സു​നി​ൽ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ശ്രീ​വി​ദ്യ ശ്രീ​ജി മ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്‌ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നാ​ട്യ​നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ഒ​പ്പ​ന, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, നാ​ട​ൻ കൈ​കൊ​ട്ടി​ക്ക​ളി, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, സ്വ​ര​ല​യ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​വി​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newssalalahgulf news malayalamMalayalam Peruma Balakalotsavam
    News Summary - ‘Malayalam Peruma 2025’ to be held in Salalah as a celebration
    Similar News
    Next Story
    X