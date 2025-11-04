Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:48 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘മ​ല​യാ​ള സ​ന്ധ്യ’ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളം ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘മ​ല​യാ​ള സ​ന്ധ്യ’ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മ​ല​യാ​ളം ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സംഘടിപ്പിച്ച ‘മ​ല​യാ​ള സ​ന്ധ്യ’ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദിനാഘോഷത്തിൽനിന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ളം ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ‘മ​ല​യാ​ള സ​ന്ധ്യ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഡോ. ​സി.​എം. ന​ജീ​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു മ​ല​യാ​ളം ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ട​പ്പാ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ ബ​ഷീ​ർ, ശ​ശി​ക​ല നാ​യ​ർ, സെ​ബ ജോ​യ് കാ​നം, പ്രി​ജി​ത സു​രേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി. ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ രാ​ജ​ൻ വി. ​കോ​ക്കൂ​രി എ​ഴു​തി​യ ‘ബോ​ൺ ടു ​ഡ്രീം’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം ഡോ. ​സി.​എം. ന​ജീ​ബ് സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ട​പ്പാ​ളി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ജ​യ​ൻ പൊ​യ്യാ​റ, അ​ഡ്വ. പ്ര​സാ​ദ്, അ​നീ​ഷ് ക​ട​വി​ൽ, അ​പ​ർ​ണ വി​ജ​യ​ൻ, മ​നോ​ഹ​ര​ൻ ക​ണ്ട​ൻ, സി​ദ്ദീ​ഖ് എ.​പി കു​ഴി​ങ്ങ​ര, മ​നോ​ഹ​ർ മാ​ണി​ക്ക​ത്ത്, തി​ച്ചൂ​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, നി​സാ​ർ ഇ​ൽ​തു​മി​ഷ്, റ​ഷീ​ദ രാ​ജ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​തീ​ഷ് പ​ട്ടി​യാ​ത്ത്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഹ​സ്ബു​ല്ല മ​ദാ​രി, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ഡോ. ​ര​ശ്മി കൃ​ഷ്ണ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​ട​ക്ക വാ​ദ്യാ​ല​യം, ന​ന്മ കൂ​ട്ടാ​യ്മ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര, ക​ബീ​ർ യൂ​സു​ഫ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ്ര​മേ​യ​മാ​യ ‘പാ​റു’ എ​ന്ന ഹ്ര​സ്വ ചി​ത്രം പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു. സ​ത്യ​നാ​ഥ് കെ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ്, അ​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് അ​ട്ടി​പ്പേ​റ്റി, അ​ശോ​ക​ൻ വ​ള്ളി​ക്കാ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

