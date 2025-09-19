മലയാളം മിഷന് സുഹാര് സുഗതാഞ്ജലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
സുഹാർ: സുഹാര് മലയാളം മിഷന് ഒമാന് ചാപ്റ്റര് സുഹാര് മേഖലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സുഗതാഞ്ജലി കാവ്യാലാപനമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. സുഹാര് പഠന കേന്ദ്രമായ കിഡ്സ് നഴ്സറിയില് നടന്ന പരിപാടിയില് നിരവധി കുട്ടികള് പങ്കെടുത്തു. മലയാളം മിഷന് ഒമാന് ചാപ്റ്റര് പ്രവര്ത്തകസമിതി അംഗം സജീഷ് ജി ശങ്കര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലിന്സി സുഭാഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭാഷാ പ്രവര്ത്തകരായ മനോജ് കുമാര്, സുനില് കുമാര്, ഷാജിലാല്, ബിജു കാക്കാപ്പോയില്, ഹാസിത സുഷം എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. മുരളീകൃഷ്ണന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
കാവ്യാലാപന മത്സരത്തില് സബ് ജൂനിയര് വിഭാഗത്തില് അഹാന രാജേഷ്, തന്വി രാജേഷ് എന്നിവര് ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. എം.വി. പാര്വതി രണ്ടാം സ്ഥാനവും പി. എസ്. ശിഖ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. ജൂനിയര് വിഭാഗത്തില് ദിയ ആര് നായര്, മാധവ് സഞ്ജീവ്, ആല്ബി ബെന്നി എന്നിവര് യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങള് സ്വന്തമാക്കി.
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവയിത്രിയും, മലയാളം മിഷന് ഭരണസമിതി അംഗവുമായിരുന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ സ്മരണാര്ഥം മലയാളം മിഷന് വാര്ഷികമായി നടത്തി വരുന്ന കാവ്യാലാപന മത്സരമാണ് സുഗതാഞ്ജലി. ഇത്തവണത്തെ സുഗതാഞ്ജലിയില് ഒ.എന്.വിയുടെ കവിതകളാണ് വിദ്യാര്ഥികള് ആലപിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.
ഒമാനിലെ വിവിധ മേഖലാമത്സരങ്ങളില് ആദ്യ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങള് നേടിയവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചാപ്റ്റര് തല ഫൈനല് മത്സരം ഈ മാസം 26ന് ഇബ്രയില് നടക്കുമെന്ന് മലയാളം മിഷന് ഒമാന് ഭാരവാഹികള് അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register