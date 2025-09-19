Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 7:49 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ സു​ഹാ​ര്‍ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ സു​ഹാ​ര്‍ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ സു​ഹാ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി

    കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന​മ​ത്സ​രം

    സു​ഹാ​ർ: സു​ഹാ​ര്‍ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ സു​ഹാ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന​മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സു​ഹാ​ര്‍ പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ കി​ഡ്‌​സ് ന​ഴ്‌​സ​റി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗം സ​ജീ​ഷ് ജി ​ശ​ങ്ക​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലി​ന്‍സി സു​ഭാ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഭാ​ഷാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ മ​നോ​ജ് കു​മാ​ര്‍, സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍, ഷാ​ജി​ലാ​ല്‍, ബി​ജു കാ​ക്കാ​പ്പോ​യി​ല്‍, ഹാ​സി​ത സു​ഷം എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ഹാ​ന രാ​ജേ​ഷ്, ത​ന്‍വി രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. എം.​വി. പാ​ര്‍വ​തി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും പി. ​എ​സ്. ശി​ഖ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ദി​യ ആ​ര്‍ നാ​യ​ര്‍, മാ​ധ​വ് സ​ഞ്ജീ​വ്, ആ​ല്‍ബി ബെ​ന്നി എ​ന്നി​വ​ര്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ക​വ​യി​ത്രി​യും, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി ടീ​ച്ച​റു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ര്‍ഥം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ വാ​ര്‍ഷി​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി​യി​ല്‍ ഒ.​എ​ന്‍.​വി​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ആ​ല​പി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടി​യ​വ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​ള്ള ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ത​ല ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​രം ഈ ​മാ​സം 26ന് ​ഇ​ബ്ര​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:malayalam missionOman NewscompetitionSugatanjali
