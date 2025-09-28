Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:36 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നു

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നു
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ബ്ര​യി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടി​യ 50 ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ര്‍, ജൂ​നി​യ​ര്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്നു.

    സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സൂ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ച​ന്ദ്ര​മൗ​ലി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഇ​ബ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​നി​ക ര​തീ​ഷ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സീ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​വ മാ​ക്മി​ല്‍ട്ട​ന്‍ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സു​ഹാ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ദി​യ ആ​ര്‍. നാ​യ​ര്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. മ​സ്‌​ക​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ലാ​പ് ഹ​രി​ദാ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ബ്ര​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള കെ.​കെ. അ​വ​ന്തി​ക മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സീ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ന്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ത​ല ഫൈ​ന​ലി​ല്‍ ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടി​യ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി ആ​ഗോ​ള ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​ര്‍ഹ​ത നേ​ടി​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​ജെ. ര​ത്‌​ന​കു​മാ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് അം​ഗം നി​ധീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ് മ​ഹാ​ദേ​വ​ന്‍, പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ന്‍സി മ​നോ​ജ്, സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, കൈ​ര​ളി പ്ര​തി​നി​ധി താ​ജു​ദ്ദീ​ന്‍, ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് ഡോ. ​ഗി​രീ​ഷ് ഉ​ദി​നി​ക്കാ​ര​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്‍ ഇ​ബ്ര മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​കാ​ശ് ത​ട​ത്തി​ല്‍, ഭാ​ഷാ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​മാ​യ ഷ​നി​ല, അ​നു​ഷ അ​രു​ണ്‍, സി​ത ഷി​ബു, അ​നു ഷൈ​ജു, സ​തീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ മ​ത്സ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

