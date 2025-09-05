Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 11:15 AM IST

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ നി​സ്‍വ മേ​ഖ​ല സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ നി​സ്‍വ മേ​ഖ​ല സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ നി​സ്‍വ മേ​ഖ​ല സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി വാ​ർ​ഷി​ക കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ നി​സ്‍വ മേ​ഖ​ല സു​ഗ​താ​ഞ്ജ​ലി വാ​ർ​ഷി​ക കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​സ്‍വ​യി​ലെ ടെ​ലി റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ്‌ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ​വ് ടെ​സ്സ ഷോ​ൺ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ദി​യ ഷൈ​ൻ കീ​ർ​ത്ത​ന, സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. അ​ശ്വ​മാ​ലി​ക അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ, സി​യ അ​രീ​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ശി​വാ​നി ശ​ര​വ​ണ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    ഷാ​ന​വാ​സ് മാ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ജ​നി ടീ​ച്ച​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മേ​ഖ​ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജോ മാ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

