Madhyamam
    Oman
    Posted On
    18 Aug 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:23 AM IST

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം സ​ലാ​ല​യി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം സ​ലാ​ല​യി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ

    സ​ലാ​ല: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം സ​ലാ​ല​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ്വാ​ത​ന്ത്ര‍്യ​ദി​ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​പ​റ്റി മും​താ​സ് ടീ​ച്ച​ർ ല​ഘു വി​വ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. മൂ​ന്നു കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​ബാ​ല ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മി​ശാ​രി അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ര​ണ്ടും അ​ലി അ​ബാ​ൻ മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​സ​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​ദം അ​യ്യാ​ഷ് ര​ണ്ടും ഇ​ഹ റി​നീ​ഷ് മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ഷാ ന​മി​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ൻ​വി​ത വി​ജു മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ജി.​സ​ലിം സേ​ട്ട്, അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ്, വി.​എ​സ് ഷ​മീ​ർ, എ​സ്.​എ. അ​സീം, ഫ​സ്ന അ​ന​സ്, റ​മീ​സ റൗ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. റ​ജീ​ന, നി​ഷ സാ​ബു, മും​താ​സ് റ​ജീ​ബ്, സ​ജ്ന അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewssalalahQuiz CompetitionMalarvadi Childrens Association
    News Summary - Malarwadi Children's Association organized a quiz competition in Salalah
