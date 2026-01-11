Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 4:26 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 4:26 PM IST

    മലർവാടി ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

    മലർവാടി ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു
    മലർവാടി ചിത്രരചന മത്സരം 

    സലാല: മലർവാടി സലാലയിൽ ചിത്ര രചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘മഴവില്ല് 2026’ എന്ന പേരിൽ ഐഡിയൽ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ആർട്ട് അധ്യാപകൻ ഷൈജു അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ നാല് കാറ്റഗറികളിലായാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

    ശദ അർഷദ് പ്രാർഥന ഗാനം ആലപിച്ചു. സാബുഖാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമീർ കെ.ജെ, മുസ്അബ് ജമാൽ, മൻസൂർ, ഫസ്ന, മദീഹ ഹാരിസ്, മുംതാസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ‘ലെറ്റ്സ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആൻഡ് കണക്ട്’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഷെറിൻ മുസ്അബ് രക്ഷിതാക്കളുമായി സംവദിച്ചു. മലർവാടി കോഓഡിനേറ്റർ റജീന നേതൃത്വം നൽകി. നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥിത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു.

    TAGS:Oman Newsmazhavillupainting competitionmalarvadi competition
