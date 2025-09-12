മലപ്പുറം സ്വദേശി സലാലയിൽ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 12 Sept 2025 8:28 PM IST
Updated Ondate_range 12 Sept 2025 8:28 PM IST
മലപ്പുറം സ്വദേശി സലാലയിൽ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽtext_fields
News Summary - Malappuram native found dead in Salalah
സലാല: മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ സലാലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊണ്ടോട്ടി പുളിക്കൽ സ്വദേശി ചെറുകുന്നൻ വീട്ടിൽ ഫസലു റഹ്മനെയാണ് ( 31) അഞ്ചാം നമ്പറിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി മീഡിയ സ്റ്റോർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സലാലയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. ആറ് മാസം മുമ്പാണ് വിവാഹിതനായത്. ഭാര്യ: റിസ്വാന തസ്നി. പിതാവ് കുഞ്ഞറമു, മാതാവ് ആയിശ. മസ്കത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരൻ റാഫി സലാലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം നിയമ നടപടികൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് കെ.എം.സി.സി സലാല ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
