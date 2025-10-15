സൗജന്യ കാഷ് വൗച്ചർ ഓഫറുമായി മലബാർ ഗോൾഡ്text_fields
മസ്കത്ത്: ധന്തേരാസിനും ദീപാവലിക്കും മുന്നോടിയായി ഉത്സവകാല ഓഫറുകള് മെച്ചപ്പെടുത്തി മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. സ്വര്ണാഭരണങ്ങള് വാങ്ങുമ്പോള് സൗജന്യ കാഷ് വൗച്ചറുകൾ സമ്മാനമായി നൽകും. ഒക്ടോബര് 18 വരെ എല്ലാ മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഷോറൂമുകളിലും ഓഫറുകള് ലഭ്യമായിരിക്കും. 300 റിയാലിന്റെ സ്വര്ണാഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ സൗജന്യ കാഷ് വൗച്ചറുകൾ നേടാന് സാധിക്കും.
300 റിയാലിന്റെ വജ്രാഭരണങ്ങളും അമൂല്യ രത്നാഭരണങ്ങളും വാങ്ങുമ്പോള് സൗജന്യ കാഷ് വൗച്ചറുകൾ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിപണി സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്വര്ണ വിലയിലെ വര്ധന, സുരക്ഷിതമായ ഒരു നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് സ്വര്ണത്തിനുള്ള സ്ഥാനത്തിന്റെ തെളിവാണെന്ന് മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്റര്നാഷനല് ഓപറേഷന്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് ഷംലാല് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ പര്ച്ചേസ് മൂല്യം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ഉത്സവ നിമിഷങ്ങളില് കൂടുതല് സന്തോഷം നല്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ഓഫര് യാഥാർഥ്യമാക്കിയതെന്ന് ഷംലാല് അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി.
ധന്തേരാസ് ദിനമായ ഒക്ടോബര് 18ന് എല്ലാ ഷോറൂമുകളും രാവിലെ എട്ട് മുതല് തുറന്നുപ്രവര്ത്തിക്കും. മലബാര് ഗോള്ഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ മുൻകൂട്ടി 10 ശതമാനം തുക അടച്ചുള്ള ഓഫര് ഉത്സവസീസണിന് മുന്നോടിയായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ പര്ച്ചേസ് കൂടുതല് സകാര്യപ്രദമാക്കും. ഇത് ഒക്ടോബര് 18ന് ധന്തേരാസ് വരെ ലഭ്യമാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
