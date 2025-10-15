Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 15 Oct 2025 9:45 AM IST
    date_range 15 Oct 2025 9:45 AM IST

    സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​ർ ഓ​ഫ​റു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്

    സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​ർ ഓ​ഫ​റു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ധ​ന്തേ​രാ​സി​നും ദീ​പാ​വ​ലി​ക്കും മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്. സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18 വ​രെ എ​ല്ലാ മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. 300 റി​യാ​ലി​ന്റെ സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണം വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ നേ​ടാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും.

    300 റി​യാ​ലി​ന്റെ വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​മൂ​ല്യ ര​ത്നാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച വി​പ​ണി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച സ്വ​ര്‍ണ വി​ല​യി​ലെ വ​ര്‍ധ​ന, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ സ്വ​ര്‍ണ​ത്തി​നു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഷം​ലാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ര്‍ച്ചേ​സ് മൂ​ല്യം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ഉ​ത്സ​വ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​ഓ​ഫ​ര്‍ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ഷം​ലാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ധ​ന്തേ​രാ​സ് ദി​ന​മാ​യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18ന് ​എ​ല്ലാ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളും രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മു​ത​ല്‍ തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി 10 ശ​ത​മാ​നം തു​ക അ​ട​ച്ചു​ള്ള ഓ​ഫ​ര്‍ ഉ​ത്സ​വ​സീ​സ​ണി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ര്‍ച്ചേ​സ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​കാ​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​ക്കും. ഇ​ത് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18ന് ​ധ​ന്തേ​രാ​സ് വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

